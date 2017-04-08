В Приморской картинной галерее открылась выставка "Песни сирен"

Накануне в выставочных залах Приморской государственной картинной галереи на Партизанском проспекте, 12 открылась персональная выставка владивостокской художницы Лидии Козьминой «Песни сирен». Вернисаж едва вместил всех поклонников её «волшебных» работ. Художницу с новой выставкой поздравили директор Приморской картинной галереи Алёна Даценко, искусствовед Наталья Левданская, художник Евгений Макеев, многочисленные друзья и ученики.

Куратор выставки, старший научный сотрудник ПКГ Александр Лобычев в своей аннотации к экспозиции перечислил основные «слагаемые» особенного художественного языка Лидии Козьминой: это качественная академическая школа, эстетический вкус, воспитанный на отечественном и европейском искусстве, воображение, склонное к волшебству и сказке, - и тонкая интуиция.

«С начала девяностых годов, когда и началась самостоятельная творческая работа Лидии, её искусство неизбежно приобретает очертания чудесного сада, а можно сказать, и острова, в ландшафтах которого оживают волшебные птицы, рыбы и животные древних цивилизаций, герои средневековых европейских легенд, русских сказок, персонажи народных карнавалов и гуляний. И всё больше в картинах появляется странников, путешествующих именно в поисках эдема, райского сада. Похоже, они его обрели - здесь, на русских берегах Японского моря» - написал Александр Лобычев.

Зрители давно успели полюбить волшебные миры художницы – её ракушки с маленькими человечками внутри, странных антропоморфных животных в разноцветных одеждах, филигранную графику и многослойную живопись. Многие посетители после вернисажа поделились благодарными отзывами в соцсетях.

«Художница непостижимым образом переплавляет сущность мироздания в образы, которые нам очень знакомы, они являются из других, прекрасных миров, из наших снов, где всё легко и радостно. Вероятнее всего, сама Лидия как раз оттуда и послана нам на счастье!» - написала арт-критик Нина Шульгина.

«Она - волшебница, она послана нам откуда-то из других миров рассказать всю правду о прекрасном мире, в котором нам повезло жить, о тех вещах, мимо которых проходим ежедневно не задумываясь. У неё такие краски, такие миры - что хочется поселиться в её картинах и наслаждаться», - так поблагодарила художницу фотограф Вероника Стахеева.

Выставка «Песни сирен» будет работать до 14 мая.