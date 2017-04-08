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Во Владивостоке дом Элеоноры Прей избавили от соседа-самостроя

Во Владивостоке дом Элеоноры Прей избавили от соседа-самостроя
Здание снесли вдвое быстрее, чем планировали
сегодня, 13:05
Общество | Приморский край
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Фото: пресс-служба администрации Приморского края

В столице Приморья закончился снос незаконно возведённой постройки возле объекта культурного наследия в историческом центре — дома Элеоноры Прей. Подрядчик справился с работой в Почтовом переулке в два раза быстрее, чем изначально планировалось. На демонтаж самостроя ушло всего 45 дней.


 

О том, что здание возле постройки конца XIX века демонтировано, сообщили в инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства.

«Строители справились со своей задачей в два раза быстрее, чем предполагалось — семиэтажный монолитный каркас снесли за 38 дней. За это время на площадке было демонтировано и раздроблено более 700 тонн железобетонных конструкций, андезитобазальтовых блоков несущих и ограждающих конструкций», — отметили в ведомстве.

Ещё неделя ушла у строителей на то, чтобы привести в порядок земельный участок. Для восстановления существующего рельефа на площадку завезено более 450 тонн грунта и чернозёма. Сейчас подрядчик, компания «Восточные ворота», завершает работы по благоустройству этой территории.  


 

Демонтаж незаконной постройки стал первым в Приморье за счёт средств краевого бюджета. По мнению главы региона Владимира Миклушевского, этот прецедент — сигнал всем недобросовестным застройщикам о недопустимости нарушения закона, манифест против точечной застройки, который позволит сохранить исторический центр города.

Как ранее писало РИА «Восток-Медиа», снос постройки начался в феврале этого года. Агентство не раз рассказывало об истории борьбы культурного и музейного сообщества горожан за сохранность архитектурного ансамбля в этом месте. Судебные тяжбы длились с 2012 года несколько лет, даже когда подключились краевые власти.

В итоге суды всех инстанций признали неправомерность строительства многоэтажного здания рядом с охраняемым памятником, и было принято окончательное решение о сносе. Подрядчик, который будет осуществлять демонтаж самостроя, был определён по итогам аукциона. При этом сумму контракта удалось значительно снизить, остальные средства вернутся в краевой бюджет. Все деньги, затраченные на демонтаж самостроя, будут в дальнейшем взысканы с застройщика.

 
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Комментарии
  • нина  (сегодня, 15:08 )

    замечательно! поздравляю всех жителей города! Хочется посидеть здесь на лавочке и полюбоваться на два залива! давайте снесем и то, что мешает это сделать!

  • Вапрол  (сегодня, 15:45 )

    Дура ты нине!!!!!A

  • Cautious  (полчаса назад)

    Скоро ли здесь появится второе точно такое же здание, но уже законное?



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