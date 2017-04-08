Жители Большого Камня сняли видео для администрации

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Горожане негодуют из-за разбитой дороги на въезде в населённый пункт
|Фото: bkamen.info, видео: youtube.com
В Большом Камне гостевая дорога у въезда в город превратилась в пыльную и труднопреодолимую грунтовку. Недовольные приморцы сняли видеоролик, в котором обратились к администрации города с требованиями обратить внимание на ситуацию.
Автомобилисты рассказывают о дороге и о том, почему её нужно ремонтировать. По их мнению, на плачевное состояние трассы повлияло и строительство судоверфи на заводе «Звезда».
«Мы, конечно, очень рады строительству, но фуры возят стройматериалы, и это убивает дорогу – пусть власти обратят внимание на столь очевидную проблему», - выразил свои мысли один из участников видеоролика, опубликованного на сайте bkamen.info.
Редактор сайта Михаил Мягков рассказал РИА «Восток-Медиа»: «Мы уже давно обратили внимание на эту дорогу, но до последнего надеялись, что весной начнётся ремонт и администрация таки обратит внимание на позорное состояние некогда красивого гостевого маршрута. Поэтому мы и сняли видео только сейчас. Кстати, всё, что власти сделали после публикации ролика, – засыпали грунтовку щебёнкой. А ещё у нас власти распространяют местную газету с небольшой статьёй про дороги внутри города, но там - ни слова о пригородных маршрутах, как и о дороге на въезде в Большой Камень».
По данным информации, находящейся в открытом доступе на сайте РосТендер, последний аукцион на проведение ремонта дорог общего и местного пользования в городе Большой Камень состоялся в сентябре прошлого года. Тогда сумма заказа составила 37,7 миллиона рублей.
Уже несколько лет дорога в ужасном состоянии! С каждым годом все хуже! Уже асфальта практически нет. Власти, обратите же наконец-то внимание, сделайте дорогу!
А дорога от царевки до большого камня это вообще жесть. легковые машины с пробитыми поддонами двигателей и автоматов стоят по обочинам. вырванные колеса. пробитые покрышки. вот небольшой перечень прелестей поджидающий автолюбителей. а про разбитые лобовые стекла от вылетающих из под колес кусков остатков асфальта уже никого не шокирует.
Денег нет, но вы держитесь, строим мост в Крым. Все в Крым!!!
Проблема решается только тогда, когда обостряется до крайности. Видимо, не сильно пока обострилась.