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Во Владивостоке новый троллейбус станет подспорьем для инвалидов: РИА "Восток-Медиа"
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Во Владивостоке новый троллейбус станет подспорьем для инвалидов

Во Владивостоке новый троллейбус станет подспорьем для инвалидов
Жёлтый новичок выйдет на маршрут в конце февраля
08 февраля 2017, 20:14
Транспорт | Приморский край
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Фото: vlc.ru

Во Владивостоке успешно завершились тестовые испытания троллейбуса, закупленного в декабре в рамках муниципальной программы «Доступная среда». О том, насколько машина готова к выходу на линию, выясняли специалисты администрации города и представители общественных организаций.

«Это троллейбус типа «Авангард» производства Вологодского механического завода, – рассказал заместитель начальника троллейбусного депо по эксплуатации Владимир Бормотов. – Машина оборудована специальным пандусом, с помощью которого в неё легко можно вкатиться на коляске. Сегодня наши специалисты проводят в троллейбусе необходимые пуско-наладочные работы, и совсем скоро он выйдет на линию».

«Уверена, что троллейбус будет востребован не только инвалидами-колясочниками, – рассказала Ирина Самусенко, заместитель начальника управления по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивостока. – В салоне установлена система визуального оповещения, с помощью которой информацию об остановках на электронном табло смогут видеть слабослышащие граждане. Такая система тоже закуплена по программе «Доступная среда». Следует отметить, что все подобные приобретения происходят после согласования с общественными организациями инвалидов».

Одним из тех, кто участвовал в тестировании нового троллейбуса, стал Артём Моисеенко, председатель Дальневосточной организации инвалидов «Ковчег». Без помощи посторонних он вкатился на коляске в салон, совершил небольшую поездку и также самостоятельно совершил высадку.

«Хорошая машина, удобная, – признался он. – Поверьте, мне есть с чем сравнить. Недавно я побывал в Испании и там ездил примерно на таком же автобусе. И там, и тут мне было очень комфортно. Радует, что троллейбус будет работать в районе Второй Речки: многие колясочники со всего Приморья приезжают на автовокзал, чтобы потом посетить «тысячекоечную» больницу. Так что пустым он ходить не будет».

Планируется, что новый троллейбус выйдет на линию в конце февраля. Стоимость машины вологодского производства составила 11 миллионов 500 рублей. Примерно половина суммы оплачена из бюджета Владивостока, остальной транш – из федерального, по статье «Доступная среда».


 

 
 
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Комментарии
  • Со второй  (вчера, 00:05 )

    Так троллейбус или автобус (как в Испании). А если по серьезному, то на этих моделях проходы узкие, на встречных сиденьях сидеть коленка в коленку не очень удобно, да и забраться на них, если на одном ряду сидят та ещё проблема. И на сколько помню по первым поступлениям и кондиционера в них нет и пандус (он же трап) не автомат

  • Реальная Олька  (вчера, 10:44 )

    А вот теперь надо бы ввести новую должность "социальный помощник для инвалидов в общественном транспорте" и платить ему зарплату, потому как, проблемы будут обязательно. Водителю некогда будет смотреть успел заехать или войти инвалид, время стоянки вышло, двери закрыл и поехал. А если человек инвалид по слуху или зрению, так это тоже сложно будет. Надо увеличивать время стоянки троллейбуса, а так же, оборудовать остановку для транспорта специально для посадки инвалидов и лиц их сопровождающих. Здоровых посторонних людей туда не допускать, для них есть другой транспорт.

  • JD  (вчера, 14:12 )

    Во Владивостоке на некоторых маршрутах курсируют замечательные немецкие автобусы MAN, которые изначально были оборудованы всем необходимым для перевозки инвалидов, от выдвижных автоматических тралов до места с фиксирующими ремнями. Кто-то видел в этих автобусах колясочников? А вообще в городе кто-то видел колясочников за ислючением тех которые попрошайничают на трассе в районе перекрестка на Второй Речки?

  • лена  (вчера, 21:57 )

    а Маны не курсируют по многим маршрутам, только на о. Русский и в Снеговую падь. По данным бюро МСЭ БОЛЬШИНСТВО ИНВАЛИДОВ ПРОЖИВАЮТ В Первомайском районе. А на маршрутах там корейские убитые автобусы и сесть в него с инв. коляской нереально. А тролейбуссные маршруты в том районе не существуют.



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