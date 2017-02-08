Во Владивостоке новый троллейбус станет подспорьем для инвалидов

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Жёлтый новичок выйдет на маршрут в конце февраля
|Фото: vlc.ru
Во Владивостоке успешно завершились тестовые испытания троллейбуса, закупленного в декабре в рамках муниципальной программы «Доступная среда». О том, насколько машина готова к выходу на линию, выясняли специалисты администрации города и представители общественных организаций.
«Это троллейбус типа «Авангард» производства Вологодского механического завода, – рассказал заместитель начальника троллейбусного депо по эксплуатации Владимир Бормотов. – Машина оборудована специальным пандусом, с помощью которого в неё легко можно вкатиться на коляске. Сегодня наши специалисты проводят в троллейбусе необходимые пуско-наладочные работы, и совсем скоро он выйдет на линию».
«Уверена, что троллейбус будет востребован не только инвалидами-колясочниками, – рассказала Ирина Самусенко, заместитель начальника управления по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивостока. – В салоне установлена система визуального оповещения, с помощью которой информацию об остановках на электронном табло смогут видеть слабослышащие граждане. Такая система тоже закуплена по программе «Доступная среда». Следует отметить, что все подобные приобретения происходят после согласования с общественными организациями инвалидов».
Одним из тех, кто участвовал в тестировании нового троллейбуса, стал Артём Моисеенко, председатель Дальневосточной организации инвалидов «Ковчег». Без помощи посторонних он вкатился на коляске в салон, совершил небольшую поездку и также самостоятельно совершил высадку.
«Хорошая машина, удобная, – признался он. – Поверьте, мне есть с чем сравнить. Недавно я побывал в Испании и там ездил примерно на таком же автобусе. И там, и тут мне было очень комфортно. Радует, что троллейбус будет работать в районе Второй Речки: многие колясочники со всего Приморья приезжают на автовокзал, чтобы потом посетить «тысячекоечную» больницу. Так что пустым он ходить не будет».
Планируется, что новый троллейбус выйдет на линию в конце февраля. Стоимость машины вологодского производства составила 11 миллионов 500 рублей. Примерно половина суммы оплачена из бюджета Владивостока, остальной транш – из федерального, по статье «Доступная среда».
Так троллейбус или автобус (как в Испании). А если по серьезному, то на этих моделях проходы узкие, на встречных сиденьях сидеть коленка в коленку не очень удобно, да и забраться на них, если на одном ряду сидят та ещё проблема. И на сколько помню по первым поступлениям и кондиционера в них нет и пандус (он же трап) не автомат
А вот теперь надо бы ввести новую должность "социальный помощник для инвалидов в общественном транспорте" и платить ему зарплату, потому как, проблемы будут обязательно. Водителю некогда будет смотреть успел заехать или войти инвалид, время стоянки вышло, двери закрыл и поехал. А если человек инвалид по слуху или зрению, так это тоже сложно будет. Надо увеличивать время стоянки троллейбуса, а так же, оборудовать остановку для транспорта специально для посадки инвалидов и лиц их сопровождающих. Здоровых посторонних людей туда не допускать, для них есть другой транспорт.
Во Владивостоке на некоторых маршрутах курсируют замечательные немецкие автобусы MAN, которые изначально были оборудованы всем необходимым для перевозки инвалидов, от выдвижных автоматических тралов до места с фиксирующими ремнями. Кто-то видел в этих автобусах колясочников? А вообще в городе кто-то видел колясочников за ислючением тех которые попрошайничают на трассе в районе перекрестка на Второй Речки?
а Маны не курсируют по многим маршрутам, только на о. Русский и в Снеговую падь. По данным бюро МСЭ БОЛЬШИНСТВО ИНВАЛИДОВ ПРОЖИВАЮТ В Первомайском районе. А на маршрутах там корейские убитые автобусы и сесть в него с инв. коляской нереально. А тролейбуссные маршруты в том районе не существуют.