Стало известно, какая песня может претендовать на гимн Владивостока

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Творение Ивана Мальцева нравится депутатам и простым горожанам
|Фото: Вадим Луковенков
Депутаты Владивостока вновь подняли вопрос о гимне приморской столицы. Им может стать песня Ивана Мальцева «Владивосток – город воинской славы», сообщает РИА «Восток-Медиа».
Сегодня в думе Владивостока прошло заседание комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности. Одним из самых важных вопросов, который рассмотрели на нём народные избранники, стало создание городского гимна. Неофициальных «гимнов» у Владивостока хоть отбавляй, а вот с официальной торжественной песней как-то не заладилось. Заместитель главы города Елена Щёголева рассказала участникам встречи: «В 2014 году мы начали работу по созданию гимна, провели абсолютно открытый конкурс. Гимн должен быть торжественным, отражать основные события в истории города. Важен запоминающийся текст, мелодия, которая ложится на сердце. Это были главные критерии. В конкурсе принял участие 21 человек. Комиссия, получив тексты, прослушав записи, поняла, что ни один из вариантов не годится для гимна».
Тем не менее пять самых лучших работ городские власти выставили для народного голосования. Это был тот редкий случай, когда население полностью поддержало чиновников. Как рассказала Елена Щёголева, владивостокцы с сожалением отметили, что ни одна из песен не дотягивает до гимна. Впрочем, одна из песен-конкурсантов понравилась горожанам больше всех. Приз зрительских симпатий получил Иван Мальцев за своё творение под названием «Владивосток – город воинской славы». Эту песню до сих пор можно услышать на различных городских мероприятиях. По словам замглавы приморской столицы, люди знают её, иногда даже начинают подпевать.
Сейчас чиновники вновь начали думать над тем, какая песня станет главной в приморской столице. Вариантов, по словам Щёголевой, хватает – например, положить слова гимна на советскую песню «По долинам и по взгорьям». И, конечно, песня Ивана Мальцева остаётся одним из претендентов на победу. Когда вопрос с гимном решится окончательно, сказать сложно: всё пока находится в стадии обсуждения. Чиновники уверяют – к мнению горожан при выборе песни они обязательно прислушаются. И, вполне возможно, в скором времени Владивосток ожидают новые выборы – на этот раз музыкальные.
Отстой какой то, совком повеяло опять.
Владивосток 2000 - лучше песня чем эта. Может Илья Лагутенко может что поприличнее свояет???
Хорошее песня сделано на отлично и спето! Но это не гимн, это песня. Гимн на мой взгляд, должен быть другой гармонии. , не стыковаться с современными ритмами, это ритм более военный. Помните сколько певцов пытались написать гимн России в т. ч. и Алла Борисовна. Но в итоге оставили гимн СССР. Почему? Потому что в то время страна переживала войну Александров и Михалков писали исходя их идеологии государства. Гимн о Владивостоке? Думаю что это невозможно в наше время. Гимн на мой взгляд, должен быть СТРАНЫ но не как не города.
Ха, да вы наберите в ютубе Гимн Владивостока, поёт Сергей Алексейко кто автор не знаю, вот это гимн, внатури гимн.
??? Сергей алесеенко гимн Владивостока набрал. Но что то нету не где в. ч. Ютуб пришли ссылку интересно глянуть
Это очень перспективное направление для депутата! Ведь впереди ещё много работы, неохваченные гимнами остаются районы и микрорайоны города, улицы и отдельные дома. Разве они не достойны достойного гимна? А приморские гектары? Очень непатриотично оставаться без гектарных гимнов! И флагов, ведь они, по сути являются духовными скрепами, которыми наполнена лодка стабильности. И каждый отдельно взятый депутат, и все депутаты вместе взятые, в особенности депутат Сулеев, прославившийся заботой о городских скверах, понимают, что нельзя раскачивать лодку стабильности отсутствием должного количества гимнов. Ну и само собой напрашивается гимн, посвящённый этой самой лодке и, конечно, г-ну президенту, в нём будут уместны слова о галерном рабе и вообще о проблемах рабства, Сирии и лесных пожарах в Чили.
Даёшь тотальную гимнимизацию и флагизацию(не путать с флагелляцией)всей Рассеи!
"Почётный член" Да не прикаловайся ты. Пускай пробуют вдруг что то и получится!))))
Категорически - НЕТ! Извини, Иван, песня не тянет. Пафоса жесткий перебор, рифмы странные, в общем, извини. Спасибо, что попробовал. И если нет подходящей песни, я не вижу проблем пожить без гимна, вроде живем, не мучаемся.
ventura51@mail. ru Полностью разделяю Ваше мнение. Гимн - произведение серьезное, определенного настроя, объединяющее страну, внутренне дисциплинирующее во время его звучания, вызывающее неповторимое чувство гордости за свою страну и свой народ. Вот почему над его созданием трудятся не все желающие, знающие ноты и умеющие складывать рифмы, а опытные композиторы и поэты-песенники, работающие в соответствующем жанре, таких, кто может замахнуться на написание гимна, в принципе, единицы. А это все - ненужная самодеятельность, которая вызывает только чувство недоумения и неловкости. И вы правы - это песня, а не гимн. Очень подходит для какого-нибудь концерта ко Дню защитника Отечества и тд.
"Слушатель" Прочитал. Ваша цитату: Вызывающее неповторимое чувство гордости за свою страну и свой народ. Точно определено. Что далеко ходить, ведь в России до сих пор нет своего гимна. Как то наткнулся на сравнение Гимн США с песней эй казак удалой . . . . . Один в один. Ну смогли же они из песни сделать гимн! Вот что их в то время обьединяло? Честно я порадовался за них! Гимн Владивостока, я в обще не пойму зачем он нужен. Ладно там спортивная команда или что то в этом роде . А города?
"Держит свято"? Это как? И вообще-то фОртов, а не фортОв. Капеееец. Нет и еще раз нет.
Нет -это не гимн. . . Песня напоминает форт-пост-вход на кладбище, а не начало России.
А чем плоха песня "Тихоокеанская лирическая"? - (Уходит в даль широкая дорога. Окутал сопки утренний туман. И снова бухта Золотого рога Нас провожает в Тихий океан. . . ) Чуть-чуть подработать, и готовый гимн!
Только мурка может быть быть гимном этого городка.