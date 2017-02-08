Во Владивостоке проведут благотворительный концерт в пользу детей

В рамках декады по борьбе с онкологическими заболеваниями в краевом Доме молодёжи 11 февраля состоится благотворительный концерт, приуроченный к Международному дню борьбы с детской онкологией. Средства, вырученные от продажи билетов, пойдут на лечение детей с онкогематологическими заболеваниями.

Как сообщает пресс-служба края, организатором концерта выступает благотворительный фонд «Сохрани жизнь». Это – не первая подобная акция на его счету.

«Главная цель мероприятия – привлечь внимание общественности к проблемам детской онкологии в Приморье и собрать средства для наших детей: тех, кто сейчас проходит лечение в краевом онкогематологическом центре. Помощь и поддержка таких ребят может быть абсолютно разной», – говорит руководитель фонда Светлана Горковенко.

В благотворительном концерте примут участие артисты, имена которых уже хорошо известны приморцам: Люся Алексеенко, Александр Пстыга, Александра Шабалина, эстрадный оркестр МГУ имени адмирала Невельского и другие коллективы.

Ранее РИА «Восток-Медиа» рассказывало, что во время декады борьбы с онкологическими заболеваниями приморские поликлиники приглашают жителей на бесплатные обследования и профилактические лекции.