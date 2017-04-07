Стало известно, кто выберет почётного гражданина Владивостока

В городской думе озвучены имена членов комиссии, которая займётся определением почётного гражданина приморской столицы в 2017 году. Её председателем стал депутат Дмитрий Лёгкий, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сегодня, 7 апреля, в думе Владивостока прошло организационное заседание комиссии по рассмотрению документов на присвоение звания «Почётный гражданин города Владивостока». По итогам голосования председателем комиссии стал депутат Дмитрий Лёгкий, заместителем председателя – почётный гражданин города Антонина Алексашкина, а секретарём - начальник управления муниципальной службы и кадров Татьяна Грачёва.

В следующий раз члены комиссии соберутся 25 апреля. В этот день эксперты рассмотрят поступившие в думу документы на присвоение звания «Почётный гражданин города Владивостока».

В состав комиссии вошли депутаты Ольга Забелина, Дмитрий Лёгкий и Юрий Леонтьев, заместитель главы администрации города Владивостока Наталья Зубова, начальник управления по исполнению программ по поддержке населения Андрей Вишня, начальник управления муниципальной службы и кадров Татьяна Грачёва, почётные граждане города Владивостока Антонина Алексашкина, Зинаида Иовкова, Владимир Чубай.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что дума начала приём заявок на присвоение высокого титула в середине февраля. В прошлом году с третьей попытки почётным гражданином Владивостока всё-таки стал Илья Лагутенко.