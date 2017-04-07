Стало известно, кто выберет почётного гражданина Владивостока

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Такое решение приняли депутаты городской думы
|Фото: РИА "Восток-Медиа"
В городской думе озвучены имена членов комиссии, которая займётся определением почётного гражданина приморской столицы в 2017 году. Её председателем стал депутат Дмитрий Лёгкий, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Сегодня, 7 апреля, в думе Владивостока прошло организационное заседание комиссии по рассмотрению документов на присвоение звания «Почётный гражданин города Владивостока». По итогам голосования председателем комиссии стал депутат Дмитрий Лёгкий, заместителем председателя – почётный гражданин города Антонина Алексашкина, а секретарём - начальник управления муниципальной службы и кадров Татьяна Грачёва.
В следующий раз члены комиссии соберутся 25 апреля. В этот день эксперты рассмотрят поступившие в думу документы на присвоение звания «Почётный гражданин города Владивостока».
В состав комиссии вошли депутаты Ольга Забелина, Дмитрий Лёгкий и Юрий Леонтьев, заместитель главы администрации города Владивостока Наталья Зубова, начальник управления по исполнению программ по поддержке населения Андрей Вишня, начальник управления муниципальной службы и кадров Татьяна Грачёва, почётные граждане города Владивостока Антонина Алексашкина, Зинаида Иовкова, Владимир Чубай.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что дума начала приём заявок на присвоение высокого титула в середине февраля. В прошлом году с третьей попытки почётным гражданином Владивостока всё-таки стал Илья Лагутенко.
Возьмите паузу в присвоениях лет на пятьдесят, объявите мораторий . У вас, чо план чтоль по "почетным"?Скоро ваших плит надмогильных для фамилий не будет хватать, расплодилось их, "почетных" не меряно. Для такого некрупного городка. Путевые люди здесь рождаются раз в пятьдесят лет!
Звание почетного гражданина опустили ниже плинтуса . Раздается как пионерский значок.
дорогой о. Пенис, а чем вам не нравится почетный орган Винни-пух, Дарыч, Степашин, Грызлов, Мяськков , Диденко и другие руководите , от гордости за который ребра ломаются сами.
Сами за себя голосуют, сами себя выбирают, сами себя награждают, одно ченушьё; и какое отношение к почётным имеет народ? Может перенести эту доску на стенд в городскую администрацию а на доске оставить только тех кто выбирается комиссией с участием народа.
На кладбище перенесите, к копыловскому колумбарию, там им самое место. Все проблемы у них решены, осталась вот эта самая важная.