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На начальника отдела образования в Приморье завели уголовное дело : РИА "Восток-Медиа"
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На начальника отдела образования в Приморье завели уголовное дело

На начальника отдела образования в Приморье завели уголовное дело
Светлана Требилова вымогала деньги с директоров школ
вчера, 19:37
Закон | Приморский край
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Фото: pravdapfo.ru

В Приморском крае возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела образования. Женщина подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа».

По информации следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю, уголовное дело возбуждено в отношении начальника отдела образования администрации Партизанского городского округа Светланы Требиловой. Речь идёт о 3 части 285 статьи Уголовного кодекса Российской Федерации.

По версии следствия, с октября 2014 по май 2016 года подозреваемая заставляла директоров средних школ периодически передавать ей деньги работников образовательных учреждений за покровительство в служебной деятельности. При этом начисления Требилова получала вплоть до 3 апреля 2017 года. За всё это время она в общей сложности завладела 1 миллионом рублей.

«В настоящее время подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании в отношении неё меры пресечения», - уточнила старший помощник руководителя, подполковник юстиции Аврора Римская.

 
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Комментарии
  • Псевдоним  (сегодня, 08:07 )

    Ну и что . да вся страна погрязла во взятках . нет ни одного человека в России . который бы не воспользовался халявой . нет ни одного кто поднял бы кошелек и вернул его хозяину. каждый день мы видим аресты чиновников . многие скажут а вот я не ворую . да не воруешь . потому что нечего пока . а как будет что украсть не сомневайся. не удержишься.

  • Вапрол  (сегодня, 08:46 )

    А в медицинее какие поборы? Зав гинекологическим отделением центра охраны материнства и детства со всех омсных пациентов 50% И почему то не возбуждается ск? Откупилась? S

  • Не толерантный  (сегодня, 09:24 )

    Что то сумма маленькая фигурирует в деле. Как пример СШ № 46 г Владивосток. Только на охрану они собирают со школьников по 300 рублей в месяц, за год получается сумма 2430000 рублей. При этом школа получает из бюджета города Владивостока деньги на охрану по требованию федеральных законов. Регулярно идет сбор средств на ремонты, компьютеры, оборудование и т. п. вещи. Только за один учебный год сумма переваливает за 10 000 000 рублей поборов. На предложение переводить деньги безналом на счет школы с указанием цели платежа, администрация школы устраивает истерику и клянется в своей честности как цыганки на рынке. Я так полагаю, что озвученная сумма это всего лишь доля с одной школы в год. Коррупция в сфере образования сейчас просто колоссальная и ее стимулируют чиновники из администрации города и края. К сожалению уровень образования при этом оставляет желать лучшего.

  • Турыст  (сегодня, 10:12 )

    А зачем вы платите бабки за охрану, если знаете, что делать это не нужно? Дебил что ли?

  • Не толерантный  (сегодня, 14:41 )

    Ну во первых дебил это ТЫ. А во вторых я не плачу, и платить не буду.

  • Не толерантный  (сегодня, 15:49 )

    да дебил, а откуда ты узнал?



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