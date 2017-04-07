На начальника отдела образования в Приморье завели уголовное дело

В Приморском крае возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела образования. Женщина подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа».

По информации следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю, уголовное дело возбуждено в отношении начальника отдела образования администрации Партизанского городского округа Светланы Требиловой. Речь идёт о 3 части 285 статьи Уголовного кодекса Российской Федерации.

По версии следствия, с октября 2014 по май 2016 года подозреваемая заставляла директоров средних школ периодически передавать ей деньги работников образовательных учреждений за покровительство в служебной деятельности. При этом начисления Требилова получала вплоть до 3 апреля 2017 года. За всё это время она в общей сложности завладела 1 миллионом рублей.

«В настоящее время подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании в отношении неё меры пресечения», - уточнила старший помощник руководителя, подполковник юстиции Аврора Римская.