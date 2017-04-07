На начальника отдела образования в Приморье завели уголовное дело

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Светлана Требилова вымогала деньги с директоров школ
|Фото: pravdapfo.ru
В Приморском крае возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела образования. Женщина подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа».
По информации следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю, уголовное дело возбуждено в отношении начальника отдела образования администрации Партизанского городского округа Светланы Требиловой. Речь идёт о 3 части 285 статьи Уголовного кодекса Российской Федерации.
По версии следствия, с октября 2014 по май 2016 года подозреваемая заставляла директоров средних школ периодически передавать ей деньги работников образовательных учреждений за покровительство в служебной деятельности. При этом начисления Требилова получала вплоть до 3 апреля 2017 года. За всё это время она в общей сложности завладела 1 миллионом рублей.
«В настоящее время подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании в отношении неё меры пресечения», - уточнила старший помощник руководителя, подполковник юстиции Аврора Римская.
Ну и что . да вся страна погрязла во взятках . нет ни одного человека в России . который бы не воспользовался халявой . нет ни одного кто поднял бы кошелек и вернул его хозяину. каждый день мы видим аресты чиновников . многие скажут а вот я не ворую . да не воруешь . потому что нечего пока . а как будет что украсть не сомневайся. не удержишься.
А в медицинее какие поборы? Зав гинекологическим отделением центра охраны материнства и детства со всех омсных пациентов 50% И почему то не возбуждается ск? Откупилась? S
Что то сумма маленькая фигурирует в деле. Как пример СШ № 46 г Владивосток. Только на охрану они собирают со школьников по 300 рублей в месяц, за год получается сумма 2430000 рублей. При этом школа получает из бюджета города Владивостока деньги на охрану по требованию федеральных законов. Регулярно идет сбор средств на ремонты, компьютеры, оборудование и т. п. вещи. Только за один учебный год сумма переваливает за 10 000 000 рублей поборов. На предложение переводить деньги безналом на счет школы с указанием цели платежа, администрация школы устраивает истерику и клянется в своей честности как цыганки на рынке. Я так полагаю, что озвученная сумма это всего лишь доля с одной школы в год. Коррупция в сфере образования сейчас просто колоссальная и ее стимулируют чиновники из администрации города и края. К сожалению уровень образования при этом оставляет желать лучшего.
А зачем вы платите бабки за охрану, если знаете, что делать это не нужно? Дебил что ли?
Ну во первых дебил это ТЫ. А во вторых я не плачу, и платить не буду.
да дебил, а откуда ты узнал?