Центральное кладбище Владивостока ждёт новая жизнь

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Сейчас оно стало пристанищем бездомных собак и бомжей
|Фото: РИА "Восток-Медиа"
«Центральное» кладбище Владивостока, долгое время считавшееся заброшенным, ждёт новая жизнь. Оно частично возобновило работу, а в скором будущем его приведут в порядок, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Старое владивостокское кладбище в Моргородке, официально именуемое «Центральным», долгое время считалось заброшенным местом в столице Приморья. Закрытое для захоронения ещё в далёком 1974 году, оно со временем превратилось в покрытую могилами помойку. Годы шли, старые могилы потихоньку забрасывались, новых – не появлялось.
К концу «нулевых» городской погост окончательно стал пристанищем бездомных собак, бомжей и исследователей заброшенных объектов. Таких мест во Владивостоке и без того хватает. Однако посмотреть, несмотря на грязь, здесь есть на что. Сочетание советской и христианской символики, общая запущенность территории – всё это создаёт довольно мрачную, но при этом интересную атмосферу.
На могилах можно увидеть и советские красные звёзды, и традиционные для таких мест кресты.
Остались здесь и металлические проржавевшие памятники.
Этот, например, сделан в форме Кремля.
Впрочем, за некоторыми захоронениями по-прежнему ухаживают. Часть надгробий сделаны совсем недавно, на многих могилах можно увидеть довольно свежие искусственные цветы.
Долгое время «Центральное» было попросту бесхозным. Только несколько лет назад его передали в управление муниципальной организации «Некрополь». Работники компании сразу же начали приводить это место в порядок – вывезли оттуда много мусора, частично огородили. «Сейчас там как могут поддерживают порядок. «Некрополь» поэтапно приводит территорию захоронений в надлежащий вид – идут уборка мусора, ремонт дорожек. За состояние могил, само собой, предприятие не отвечает», - рассказали корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе администрации Владивостока.
Ко всему прочему кладбище частично возобновило свою работу. Теперь на свободных участках погоста можно захоронить урны с прахом. «Тела у нас хоронят на «Морском» и «Лесном», а вот прах, по желанию, можно похоронить и здесь. Никакого колумбария нет, урну просто закапывают в землю», - пояснили в пресс-службе администрации города.
В планах владивостокских властей – полностью огородить «Центральное», оставив главный вход – это уменьшит поток вандалов и любителей помусорить. В этом году кладбище собираются наконец полностью облагородить. В этом плане работы у муниципальных работников непочатый край – наводить порядок придётся долго и основательно.
Что ждёт «моргородское» кладбище в будущем? Ничего особенного. Как пояснили в администрации Владивостока, по закону с кладбищами в принципе никто не может ничего сделать. До тех пор, пока за некоторыми могилами здесь будут ухаживать, город будет поддерживать «Центральное» в хорошем состоянии. А потом данная территория просто превратится в заброшенный участок с захоронениями, где нельзя ничего строить.
Хорошее дело - восстановление ногоста. У меня там захоронены бабушка и дедушка. Ежегодно в родительский день мы посещаем могилы, убираем старые листья, чистим памятники. В эти дни достаточно много посетителей, значит кладбище нужно, память усопших надо сохранять в поколениях.
В своём детстве сколько раз лазили там со стороны мистера бывшая или нынешная организация это уже не знаю! при расшырении предприятии тракторами засыпали десятки могил на наших глазах до сих пор это помню хоть и прошло уже лет 20. вообщем ужас не льзя так к покойным относиться!
Приморские кладбища запущены, страшны, беспорядочны. Хуже их не доводилось видеть нигде, где доводилось бывать. Эти бесконечные хаотичные оградки, абсолютно незаконные и во многих странах запрещенные, корды от покрышек , которые жгут для отогрева, бурьян в рост человека. Редко где имеется планировка с аллеями и рядами, замучаешься искать нужное место. "Ничего нельзя строить"-эгершельдское кладбище, то , что за Маяком, давно сровняли с землей и застроили халабудами в период 90-х, как им там живется?
Помню какой-то хлыщ лысый, не старый, по "ящику" года 3-4 назад пиарил себя на фоне работы детей на том кладбище. Обещал, про совесть говорил. Представлялся как от партии. Не прошел в депутаты и бросил хвалить про себя. Как там партия смотрит? А может врал? Говорят сейчас яйца перепелиные торгует "общественник" фальшивый. Хорошо, что появилась организация, которая без болтовни делает хорошее, непростое кстати дело.
Уровень жизни в стране можно оценить по отношению к мертвым, детям и старикам. У нас благодаря путину очень высокий уровень жизни. 16 лет режима отодвинули страну в 1913 год.
А чо, уровень жизни и Путин мешают гражданам родственникам выполоть эту пожухлую стерню, убрать пустые черпаки и подкрасить железяки на этом запущенном погосте?
А детей и стариков тоже подкрасить????
А детей и стариков тоже подкрасить? Или лучше прополоть?????
Можно, из пульвера. А сурьезно, посмотри вокруг и увидишь, что на дорогах не пропихнуться, за городом море домов новых-эволюционируй, отращивай когти и клыки если нужно, займись собой плотно и , возможно, твои дети будут в бауманке или мгу учиться, а сам ты в старости очутишься на какойнить прынцэссе, с заходом в родной Владивосток. Тоже Путиным и кодлой не доволен, но приходиться и мани зарабатывать, даже вот время есть с тобой тут потелекать.
Старое кладбище ждет новая жизнь-сильно сказано!!!Что-либо говорить авторам подобных изречений бесполезно. Это их жизненное клише!