Центральное кладбище Владивостока ждёт новая жизнь

«Центральное» кладбище Владивостока, долгое время считавшееся заброшенным, ждёт новая жизнь. Оно частично возобновило работу, а в скором будущем его приведут в порядок, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Старое владивостокское кладбище в Моргородке, официально именуемое «Центральным», долгое время считалось заброшенным местом в столице Приморья. Закрытое для захоронения ещё в далёком 1974 году, оно со временем превратилось в покрытую могилами помойку. Годы шли, старые могилы потихоньку забрасывались, новых – не появлялось.

К концу «нулевых» городской погост окончательно стал пристанищем бездомных собак, бомжей и исследователей заброшенных объектов. Таких мест во Владивостоке и без того хватает. Однако посмотреть, несмотря на грязь, здесь есть на что. Сочетание советской и христианской символики, общая запущенность территории – всё это создаёт довольно мрачную, но при этом интересную атмосферу.









На могилах можно увидеть и советские красные звёзды, и традиционные для таких мест кресты.





Остались здесь и металлические проржавевшие памятники.

Этот, например, сделан в форме Кремля.

Впрочем, за некоторыми захоронениями по-прежнему ухаживают. Часть надгробий сделаны совсем недавно, на многих могилах можно увидеть довольно свежие искусственные цветы.









Долгое время «Центральное» было попросту бесхозным. Только несколько лет назад его передали в управление муниципальной организации «Некрополь». Работники компании сразу же начали приводить это место в порядок – вывезли оттуда много мусора, частично огородили. «Сейчас там как могут поддерживают порядок. «Некрополь» поэтапно приводит территорию захоронений в надлежащий вид – идут уборка мусора, ремонт дорожек. За состояние могил, само собой, предприятие не отвечает», - рассказали корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе администрации Владивостока.









Ко всему прочему кладбище частично возобновило свою работу. Теперь на свободных участках погоста можно захоронить урны с прахом. «Тела у нас хоронят на «Морском» и «Лесном», а вот прах, по желанию, можно похоронить и здесь. Никакого колумбария нет, урну просто закапывают в землю», - пояснили в пресс-службе администрации города.

В планах владивостокских властей – полностью огородить «Центральное», оставив главный вход – это уменьшит поток вандалов и любителей помусорить. В этом году кладбище собираются наконец полностью облагородить. В этом плане работы у муниципальных работников непочатый край – наводить порядок придётся долго и основательно.









Что ждёт «моргородское» кладбище в будущем? Ничего особенного. Как пояснили в администрации Владивостока, по закону с кладбищами в принципе никто не может ничего сделать. До тех пор, пока за некоторыми могилами здесь будут ухаживать, город будет поддерживать «Центральное» в хорошем состоянии. А потом данная территория просто превратится в заброшенный участок с захоронениями, где нельзя ничего строить.







