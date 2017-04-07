В Приморье силовики оцепили здание колледжа, людей эвакуировали

Сегодня днём на первом этаже музыкального колледжа в Находке вахтёр обнаружила подозрительный бесхозный пакет. На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа, сотрудники МЧС, эксперты-криминалисты. Сейчас несколько зданий в районе образовательного учреждения оцеплены на улице 25 лет Октября, сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа» с места событий.

Студенты и педагоги колледжа искусств в Находке экстренно эвакуированы.





«Мы не думаем, что это и в самом деле взрывное устройство, но бдительность проявлять надо, так что будем ждать приезда взрывотехников, ведь в здании остались личные вещи», ─ сообщила журналисту РИА «Восток-Медиа» одна из преподавателей образовательного учреждения. В эти минуты сотрудники полиции ждут взрывотехников управления ФСБ. Именно они дадут заключение, чем же является содержимое обнаруженного пакета. Из двора дома № 12 на улице 25 лет Октября никого на автомобилях не выпускают. По словам правоохранителей, сообщение о находке в дежурную часть Находки поступило примерно в 13:30.

18:00 - в пакете, который перепугал людей, оказалась детская игрушка - барабан.

Накануне РИА «Восток-Медиа» рассказывало о рассылке аудиосообщений о фонарике-«убийце».