В Приморье на таможне задержали мужчин с рогами

Рога носорога стоимостью около 10 миллионов рублей попытались вывезти из Приморья двое граждан России. Их задержали таможенники, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Незадекларированные в установленной форме стратегически важные объекты сотрудники таможни обнаружили на таможенном посту «Пограничный». Специалисты проводили таможенный контроль. У одного из мужчин они нашли 2 свёртка с частями рогов носорога в рукавах куртки. Ещё один пакет с фрагментом животного мужчина прикрепил с помощью пояса и скотча к телу в районе талии под одеждой.

Позже таможенники обнаружили ещё несколько сокрытых аналогичным способом от таможенного контроля рогов, но уже у другого мужчины.

В общей сложности правонарушители пытались незаконно вывезти семь фрагментов рогов белого носорога, отнесённых к стратегически важным ресурсам. Общий вес товара превысил 2,5 килограмма. Эксперты оценили товар на 9 миллионов и 886 тысяч рублей, что уже является особо крупным размером.

По данному факту возбуждено два уголовных дела. По мотивам случившегося проходит расследование.



