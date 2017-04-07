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Приморским учителям предложили поучаствовать в новом конкурсе

Приморским учителям предложили поучаствовать в новом конкурсе
Предметом соревнования станет план урока или классного часа, посвящённого России
вчера, 14:54
Первоклассное портфолио | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Департамент образования и науки Приморья в партнёрстве с Приморским краевым институтом развития образования объявили краевой конкурс на лучшую методическую разработку урока, сценария внеклассного и внешкольного мероприятия «Единая страна: многообразие традиций, культур, религий». Конкурс будет заочным: учителя и методисты образовательных учреждений могут присылать планы уроков и сценарии на электронную почту ПКИРО с 10 апреля до 10 июня 2017 года. Экспертная комиссия определит победителей до 23 июня, после чего их имена будут опубликованы на сайте Приморского краевого института развития образования.

Провести такой конкурс было решено на совете по межнациональным отношениям при администрации Приморского края в июле прошлого года. К участию в конкурсе допускаются как отдельные работники образовательных организаций, так и авторские коллективы из трёх человек. Это могут быть учителя, классные руководители, воспитатели групп продлённого дня, педагоги дополнительного образования, методисты, завучи по воспитательной работе, педагоги-организаторы, старшие вожатые, социальные педагоги, педагоги-психологи.

Номинации конкурса – «Связь времен: моя семья», «Мозаика культур: народы Приморья», «Искусство взаимопонимания: культура межнациональных отношений», «Мой класс – многонациональный коллектив», «Вера, Отечество, труд, семья в традиционных религиях России», «Религиозные традиции в истории и культуре Приморья», «Религия и воинские традиции народов России», «Праздники в традиционных религиях России», «Уроки Холокоста – путь к толерантности».

 
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Комментарии
  • гость  (вчера, 19:11 )

    Есть вопросы. Сколько часов учителя затрачивают на разработку, организацию, репетиции и проведение внеклассных и внешкольных мероприятий? Как учитываются эти фактически рабочие часы в финансовом плане? Проще спросить как оплачивается затраченный на это час? Также как ставка? Или как переработка, коей эта работа фактически является?



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