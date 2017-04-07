Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50553 Library:50630 in /var/www/vostokmedia.com/includes/regions.php on line 20
Выходные в Приморье: бал кошек, Тотальный диктант и Анатолий Вассерман: РИА "Восток-Медиа"
Сегодня пятница, 07 апреля 2017 года, 14:55
Выходные в Приморье: бал кошек, Тотальный диктант и Анатолий Вассерман
Выходные в Приморье: бал кошек, Тотальный диктант и Анатолий Вассерман
Исчезнувший книжный шкаф в Хабаровске оказался на свалке
Исчезнувший книжный шкаф в Хабаровске оказался на свалке
В Хабаровске школьники-льготники жалуются на невкусные завтраки
В Хабаровске школьники-льготники жалуются на невкусные завтраки
Хабаровские бильярдисты обошли соперников из Приморья и Приамурья
Хабаровские бильярдисты обошли соперников из Приморья и Приамурья
Губернатор Приморья примет участие в уборке сквера на Бестужева
Губернатор Приморья примет участие в уборке сквера на Бестужева
Регионы:


Популярное
вчера, 19:42
Неожиданные новости о Серёге Питерском появились в Сети
вчера, 16:16
Учёные назвали причины массового выброса камбалы во Владивостоке
сегодня, 06:55
Похудевшая на 50 кг девушка из Приморья поразила русскую Ким Кардашьян
сегодня, 11:03
Во Владивостоке всё утро полыхал сильный пожар
сегодня, 09:02
Некоторым приморцам запретили гулять во дворе
вчера, 16:11
Жители Приморья всё чаще отказываются от работы и секса
вчера, 18:53
В отношении председателя думы в Приморье возбуждено уголовное дело
вчера, 14:58
Голубоглазый заключённый недалеко убежал от приморской колонии
вчера, 20:48
Для дальневосточников расширили льготные авиатарифы
вчера, 17:05
"Дело Жанны Семенцовой" превратилось в ток-шоу о семейных проблемах

Обсуждаемое
вчера, 16:16
15

Учёные назвали причины массового выброса камбалы во Владивостоке
вчера, 19:42
10

Неожиданные новости о Серёге Питерском появились в Сети
сегодня, 09:02
5

Некоторым приморцам запретили гулять во дворе
вчера, 20:48
5

Для дальневосточников расширили льготные авиатарифы
сегодня, 12:14
5

Губернатор Приморья выбрал себе нового советника
вчера, 16:11
5

Жители Приморья всё чаще отказываются от работы и секса
вчера, 18:00
5

Первый автобус № 8 в Хабаровске начнёт ходить раньше
сегодня, 06:55
3

Похудевшая на 50 кг девушка из Приморья поразила русскую Ким Кардашьян
сегодня, 12:49
3

Депутаты ЗС планируют изменить в Приморье нормативы заготовки дров
сегодня, 07:19
2

Затишье перед бурей: пятница порадует приморцев теплом и солнцем
Народный топ новостей

Гость
Родом из Хабаровска: стартап "Экзобайк" и прототип электровелосипеда 29.03.2017
Родом из Хабаровска: стартап "Экзобайк" и прототип электровелосипеда
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие

Актуально
МедиаСаммит-2017 бьёт рекорды по числу участников сегодня, 11:44
МедиаСаммит-2017 бьёт рекорды по числу участников
В городах Сахалина намерены перевести сбор мусора на новые технологии сегодня, 11:26
В городах Сахалина намерены перевести сбор мусора на новые технологии
В Хабаровске Аэрофлот вводит новый режим по продаже льготных билетов сегодня, 09:34
В Хабаровске Аэрофлот вводит новый режим по продаже льготных билетов


Опрос

Кому бы вы присвоили звание «Почётный гражданин Владивостока»?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 923



Система Orphus

Выходные в Приморье: бал кошек, Тотальный диктант и Анатолий Вассерман

Выходные в Приморье: бал кошек, Тотальный диктант и Анатолий Вассерман
А начнётся всё с утренней зарядки
полчаса назад
Общество | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа", dumskaya.net, prim.mariinsky.ru, marnet.ru

Предстоящий уикенд в Приморском крае оказался богатым на экстремальные виды спорта и интеллектуальные мероприятия. Редакция РИА «Восток-Медиа» собрала анонсы наиболее интересных событий ближайших выходных.

Суббота, 8 апреля, для жителей Владивостока начнётся с утренней зарядки – в 8:00 стартует многодневный «Йога-марафон Yoga-energy», который продлится до 12 мая. Авторы программы утверждают, что именно за этот период у всех, посетивших курсы, выработается стойкая привычка следить за своим здоровьем.

В это же время жители и гости края смогут приступить к покорению одной из популярных вершин южного Приморья – горы Фалаза. Выезд состоится в 8:00 из Владивостока в составе организованной группы, а подъём к вершине займёт около трёх часов. Инструкторы рекомендуют ознакомиться со списком обязательного снаряжения, без которого не обойтись на этом пути.

Часом позже состоится мастер-класс по робототехнике. С 9:00 организаторы приглашают на пробное бесплатное занятие всех желающих  - будь то дети или взрослые. На мероприятии обещают полноценный ликбез по автоматизированным техническим системам, информатике, телемеханике и подводной робототехнике. Мастер-класс состоится по адресу: Толстого, 32а.


 

В 9:30 тем же субботним утром для всех любителей тира пройдут «Занятия по стрельбе из пневматического оружия». Прошедшие предварительную запись смогут получить в стрелковом клубе не только профессиональные навыки стрельбы, но и поучаствовать в соревнованиях краевого и всероссийского уровней, а также получить спортивный разряд. Адрес клуба: Терешковой, 25.

Для всех неравнодушных к братьям нашим меньшим в субботу и воскресенье ровно в 10:00 в ТРК «Седанка-Сити» начнётся выставка кошек «Весенний бал». В соревнованиях участвуют всевозможные породистые питомцы – от мейн-кунов до сфинксов. Каждое животное получит диплом с письменным описанием от судей.

Также в 10:00 на площадке Приморского кольца стартует первый этап совершенно нового чемпионата по картингу Evil Race Cup.  Участвовать в гонке могут только члены клуба RT8, но для зрителей вход будет бесплатным.

В полдень краевой драматический театр молодёжи приглашает самых маленьких зрителей на мюзикл в двух действиях «Огниво» по сказке Ганса Христиана Андерсена. Режиссёр-постановщик Лидия Василенко.

В 15:00 тысячи приморцев начнут проверять свои знания по русскому языку. Именно в это время стартует всероссийская акция «Тотальный диктант». Например, во Владивостоке желающие впервые напишут диктант на борту фрегата «Паллада».

На сцене Приморского краевого драматического театра имени Горького в 18:30 пройдёт премьера спектакля «Смех лангусты». Сюжет эмоционального спектакля – о доживающей последние годы на средиземноморской вилле актрисе Саре Бернар. Рядом с ней – только её секретарь, которому она рассказывает обо всём, что сделало её суперзвездой.

В то же время – в 18:30 – в краевой филармонии продолжится фестиваль классической музыки «Дальневосточная весна». Струнный квартет «Вдохновение» сыграет Шуберта. А в воскресенье в 14:00 в рамках фестиваля на сцену выйдут участники проекта «Юный виртуоз» - победители краевых и городских конкурсов.


 

Также 8 апреля в 19:00 приморская Мариинка покажет балет «Корсар». В программе - музыка Адольфа Адана с использованием композиций Цезаря Пуни, Лео Делиба и Рикардо Дриго. Балет пройдёт в двух действиях, общая продолжительность спектакля – два с половиной часа.

Кроме того, в Центре современного искусства «Заря» участник арт-резиденции Николай Смирнов прочтёт лекцию, посвящённую проекту нулевой арктической биеннале «Йоссо. Вечная мерзлота». Начало в 19:00.

Суббота в приморской столице завершится вечеринкой «День российской анимации» в 22:00. Герои советских мультфильмов, знакомые каждому, проведут конкурсы и вручат призы победителям. Каждому, пришедшему в костюме любимого мультперсонажа обещан комплимент от организаторов.

Воскресное утро 9 апреля станет продолжением мультипликационной тематики – но уже для самых маленьких гостей. В 10:00 в Music Bar пройдёт мастер-класс «Мультфильм своими руками», где участники – взрослые и дети - получат представление о процессе создания мультфильма.

А для интеллектуалов в 10 утра на базе ДВФУ состоится открытый Кубок по интеллектуальным играм, следующим этапом которого станет, ни много ни мало, чемпионат мира. В программе: шесть туров «Что, где когда?», «Своя игра» и «Брейн-ринг». В составе одной из команд заявлен лично Анатолий Вассерман.


 

В 11:00 Лаборатория виртуальной реальности приглашает всех желающих научиться применять свои художественные навыки в виртуальной среде. Трёхмерное рисование, компьютерное граффити и многое другое ожидают всех гостей мероприятия.

В воскресный полдень в Приморской государственной картинной галерее состоится лекция-беседа «Царица Адриатики». Эксперты расскажут, как была устроена художественная жизнь Венеции, что объединяет мастеров-художников Венецианской школы и скрипача Вивальди. Начало в 12:00.

На сцене Мариинского театра в 17:00 дадут оперу «Кармен» на французском языке. К слову, весь спектакль сопровождается русскими титрами. Продолжительность спектакля 3 часа 40 минут.


 

Часом позже театр молодёжи продемонстрирует драму в двух действиях «Крах» по пьесе Максима Горького «Васса Железнова». В центре сюжета – личная драма умной и расчётливой женщины, владелицы крупной пароходной компании.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru