Выходные в Приморье: бал кошек, Тотальный диктант и Анатолий Вассерман

А начнётся всё с утренней зарядки

Предстоящий уикенд в Приморском крае оказался богатым на экстремальные виды спорта и интеллектуальные мероприятия. Редакция РИА «Восток-Медиа» собрала анонсы наиболее интересных событий ближайших выходных.

Суббота, 8 апреля, для жителей Владивостока начнётся с утренней зарядки – в 8:00 стартует многодневный «Йога-марафон Yoga-energy», который продлится до 12 мая. Авторы программы утверждают, что именно за этот период у всех, посетивших курсы, выработается стойкая привычка следить за своим здоровьем.

В это же время жители и гости края смогут приступить к покорению одной из популярных вершин южного Приморья – горы Фалаза. Выезд состоится в 8:00 из Владивостока в составе организованной группы, а подъём к вершине займёт около трёх часов. Инструкторы рекомендуют ознакомиться со списком обязательного снаряжения, без которого не обойтись на этом пути.

Часом позже состоится мастер-класс по робототехнике. С 9:00 организаторы приглашают на пробное бесплатное занятие всех желающих - будь то дети или взрослые. На мероприятии обещают полноценный ликбез по автоматизированным техническим системам, информатике, телемеханике и подводной робототехнике. Мастер-класс состоится по адресу: Толстого, 32а.





В 9:30 тем же субботним утром для всех любителей тира пройдут «Занятия по стрельбе из пневматического оружия». Прошедшие предварительную запись смогут получить в стрелковом клубе не только профессиональные навыки стрельбы, но и поучаствовать в соревнованиях краевого и всероссийского уровней, а также получить спортивный разряд. Адрес клуба: Терешковой, 25.

Для всех неравнодушных к братьям нашим меньшим в субботу и воскресенье ровно в 10:00 в ТРК «Седанка-Сити» начнётся выставка кошек «Весенний бал». В соревнованиях участвуют всевозможные породистые питомцы – от мейн-кунов до сфинксов. Каждое животное получит диплом с письменным описанием от судей.

Также в 10:00 на площадке Приморского кольца стартует первый этап совершенно нового чемпионата по картингу Evil Race Cup. Участвовать в гонке могут только члены клуба RT8, но для зрителей вход будет бесплатным.

В полдень краевой драматический театр молодёжи приглашает самых маленьких зрителей на мюзикл в двух действиях «Огниво» по сказке Ганса Христиана Андерсена. Режиссёр-постановщик Лидия Василенко.

В 15:00 тысячи приморцев начнут проверять свои знания по русскому языку. Именно в это время стартует всероссийская акция «Тотальный диктант». Например, во Владивостоке желающие впервые напишут диктант на борту фрегата «Паллада».

На сцене Приморского краевого драматического театра имени Горького в 18:30 пройдёт премьера спектакля «Смех лангусты». Сюжет эмоционального спектакля – о доживающей последние годы на средиземноморской вилле актрисе Саре Бернар. Рядом с ней – только её секретарь, которому она рассказывает обо всём, что сделало её суперзвездой.

В то же время – в 18:30 – в краевой филармонии продолжится фестиваль классической музыки «Дальневосточная весна». Струнный квартет «Вдохновение» сыграет Шуберта. А в воскресенье в 14:00 в рамках фестиваля на сцену выйдут участники проекта «Юный виртуоз» - победители краевых и городских конкурсов.





Также 8 апреля в 19:00 приморская Мариинка покажет балет «Корсар». В программе - музыка Адольфа Адана с использованием композиций Цезаря Пуни, Лео Делиба и Рикардо Дриго. Балет пройдёт в двух действиях, общая продолжительность спектакля – два с половиной часа.

Кроме того, в Центре современного искусства «Заря» участник арт-резиденции Николай Смирнов прочтёт лекцию, посвящённую проекту нулевой арктической биеннале «Йоссо. Вечная мерзлота». Начало в 19:00.

Суббота в приморской столице завершится вечеринкой «День российской анимации» в 22:00. Герои советских мультфильмов, знакомые каждому, проведут конкурсы и вручат призы победителям. Каждому, пришедшему в костюме любимого мультперсонажа обещан комплимент от организаторов.

Воскресное утро 9 апреля станет продолжением мультипликационной тематики – но уже для самых маленьких гостей. В 10:00 в Music Bar пройдёт мастер-класс «Мультфильм своими руками», где участники – взрослые и дети - получат представление о процессе создания мультфильма.

А для интеллектуалов в 10 утра на базе ДВФУ состоится открытый Кубок по интеллектуальным играм, следующим этапом которого станет, ни много ни мало, чемпионат мира. В программе: шесть туров «Что, где когда?», «Своя игра» и «Брейн-ринг». В составе одной из команд заявлен лично Анатолий Вассерман.





В 11:00 Лаборатория виртуальной реальности приглашает всех желающих научиться применять свои художественные навыки в виртуальной среде. Трёхмерное рисование, компьютерное граффити и многое другое ожидают всех гостей мероприятия.

В воскресный полдень в Приморской государственной картинной галерее состоится лекция-беседа «Царица Адриатики». Эксперты расскажут, как была устроена художественная жизнь Венеции, что объединяет мастеров-художников Венецианской школы и скрипача Вивальди. Начало в 12:00.

На сцене Мариинского театра в 17:00 дадут оперу «Кармен» на французском языке. К слову, весь спектакль сопровождается русскими титрами. Продолжительность спектакля 3 часа 40 минут.





Часом позже театр молодёжи продемонстрирует драму в двух действиях «Крах» по пьесе Максима Горького «Васса Железнова». В центре сюжета – личная драма умной и расчётливой женщины, владелицы крупной пароходной компании.