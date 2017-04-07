Передвижные медбригады "Заботы" поедут в Тернейский район

Жители Тернейского района попросили губернатора направить к ним в район оба медицинских автопоезда «Забота» с квалифицированными специалистами. Просьбу от лица своих земляков высказала жительница села Малая Кема Наталья Жабина.

«Мы знаем, что по Приморскому краю ездит медицинский автопоезд, с помощью которого люди получают квалифицированную медицинскую помощь. В нашем селе один фельдшерско-акушерский пункт, работает одна медсестра. Квалифицированная помощь в полном объёме недоступна. Большая просьба – пришлите этот автопоезд к нам, дороги у нас есть, он сможет проехать», – заверила она.

В ответ губернатор сообщил, что командировка в Тернейский район медбригады, ориентированной на обследование детей, уже запланирована на июнь. Автопоезд будет работать там несколько дней. Что касается «взрослой» передвижной поликлиники – то её командировка в сёла Тернейского района назначена с 16 по 22 сентября.

«Я очень доволен работой автопоезда. Это проект государственно-частного партнёрства, благодаря которому жители даже самых отдалённых уголков края получают широкий спектр медицинских услуг. Кстати, мы недавно приобрели томограф, планируем постепенно оснащать автопоезда и другим новым оборудованием. Договорились с владельцем автопоездов, что будем делать упор на выявление онкологических заболеваний», – добавил Владимир Миклушевский.

РИА «Восток-Медиа» не раз писало о высокой востребованности квалифицированной врачебной помощи в приморской глубинке. Врачи ведут приём бесплатно, консультируя и обследуя пациентов в рамках полиса ОМС.