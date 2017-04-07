Губернатор Приморья выбрал себе нового советника

Сегодня стало известно, что первый заместитель директора Инвестиционного агентства Приморского края Елена Яскевич назначена общественным советником губернатора по вопросам формирования инвестиционного климата. Приказ о назначении подписал сам глава региона.

Как сообщает краевая пресс-служба, деятельность нового советника будет направлена на организацию эффективных коммуникаций между органами власти, бизнесом и экспертным сообществом в рамках реализации программы по повышению инвестиционной привлекательности Приморья.

Кроме того, Елена Яскевич будет заниматься подготовкой предложений по налаживанию взаимодействия между органами исполнительной власти Приморского края, призванных повысить качество предоставления государственных услуг для бизнеса.

Ранее РИА «Восток-Медиа» не раз сообщало о постоянной кадровой ротации в органах власти Приморского края. Так, только с декабря по март в администрации были назначены три новых вице-губернатора: Игорь Степаненко, Геннадий Сыромятнов и Денис Бочкарёв.