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Во Владивостоке четыре мужчины и женщина сойдутся в битве по ЖКХ

Во Владивостоке четыре мужчины и женщина сойдутся в битве по ЖКХ
Кандидаты праймериз ЕР приступают к дебатам
час назад
Политика | Приморский край
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Фото: primorsk.er.ru

«Единая Россия» начинает во Владивостоке серию дебатов. Первый раунд партийцы проведут в ближайшую субботу, 8 апреля, по адресу: Светланская, 41а. Тема дискуссии – жилищно-коммунальное хозяйство, контроль управляющих компаний.

Для участия в стартовых дебатах заявились пять кандидатов: Вячеслав Гнездилов, Виктор Акулин, Евгений Недбай, Александр Лапицкий и Людмила Таран.

Всего для проведения дебатов оргкомитет выбрал 5 площадок и определил 9 тем, наиболее актуальных для административного центра: городская среда и благоустройство, ЖКХ и УК, стратегическое развитие города, образование, здравоохранение, экология, городская экономика и бюджет, проблемы парковочного пространства, общественная безопасность. Последние дебаты состоятся во Владивостоке 21 мая – за неделю до единого дня предварительного голосования.

Также на своём заседании в пятницу, 7 апреля, оргкомитет утвердил количество и дислокацию избирательных участков.

«На территории Владивостока их 48, располагаться УИК будут в местах, привычных для голосования, – прокомментировал решение оргкомитета его руководитель, секретарь регионального отделения «Единой России» Валентин Шуматов. – Мы сделали всё возможное, чтобы процедура голосования проходила в условиях, удобных для избирателей».

По данным на 7 апреля, на предварительное голосование по определению кандидатов от партии на выборы в думу города Владивостока выдвинулись 63 человека. Среди них как действующие депутаты городского представительного органа власти, так и люди, не имеющие опыта политической деятельности, уточнил Шуматов. 

Накануне на заседании президиума Генерального совета «Единой России» партийцы утвердили участки для предварительного голосования, которое состоится 28 мая.

Для того, чтобы поддержать того или иного участника предварительного голосования, по итогам которого будут сформированы списки кандидатов «Единой России» на выборах в региональные парламенты и выборы депутатов административных центров, 28 мая необходимо прийти на свой счётный участок. Узнать, где расположен участок, можно будет на сайте предварительного голосования pg.er.ru – такая функция будет доступна уже в конце этого месяца.

«На данный момент организована работа 2017 счётных участков предварительного голосования. Формирование счётного участка – это процесс, предполагающий несколько этапов и направлений работы, и в первую очередь определение мест голосования и формирование счётных комиссий. После принятия сегодня решения об образовании счётных участков регионы приступят к формированию составов комиссий», – рассказал секретарь Генерального совета партии Сергей Неверов.

Он также отметил, что процедура предварительного голосования подошла к «экватору»: 26 февраля открыт приём заявлений, в эти выходные (8 – 9 апреля) стартуют дебаты.

«Хочу отметить, что интерес к процедуре высок. Всего заявления подали больше 1500 человек. Среди них очень много беспартийных, людей самых разных профессий», – уточнил Неверов.

 
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