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МедиаСаммит-2017 бьёт рекорды по числу участников: РИА "Восток-Медиа"
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МедиаСаммит-2017 бьёт рекорды по числу участников

МедиаСаммит-2017 бьёт рекорды по числу участников
Профессиональное сообщество соберётся в июне на Русском острове
сегодня, 11:44
Актуально | Приморский край
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Фото: РИА PrimaMedia

Больше 600 человек уже зарегистрировались на Дальневосточный МедиаСаммит - 2017 за два месяца до начала форума, что является рекордным количеством. Число участников увеличивается с каждым днём. Планируется, что в этом году мероприятие, которое пройдёт 8 – 10 июня в кампусе ДВФУ во Владивостоке, посетит в два раза больше гостей, чем в прошлом. Подать заявку, выбрать подходящий пакет участника и ознакомиться с программой форума можно на сайте медиасаммит.рус.

Председатель Приморского отделения Союза журналистов России Виктор Суханов:

«На протяжении нескольких лет мы наблюдаем неподдельный интерес к Дальневосточному МедиаСаммиту. Об этом говорит постоянно увеличивающееся число участников.

Первый МедиаСаммит собрал на площадке Дальневосточного федерального университета больше 650 представителей медиасообщества, второй – 1,9 тысячи человек. МедиаСаммит-2016 объединил около трёх тысяч человек, расширил географию участников, спектр тем и представительство специалистов из смежных областей: PR, реклама, маркетинг, информационные технологии, SMM. В этом году мы планируем побить рекорд 2016-го.

Ведущие представители медиасообщества Дальнего Востока и приглашённые эксперты, а также делегации иностранных журналистов обсудят последние тренды блогосферы, digital-маркетинг, фактчекинг, PR для стартапов, возможности социальных медиа и другие актуальные вопросы развития отрасли.

Считаю, что каждый участник Дальневосточного МедиаСаммита - 2017 получит массив новой и полезной информации, который поможет ему в профессиональной деятельности».

Дальневосточный МедиаСаммит - 2017 — главное событие медиаотрасли на Дальнем Востоке. Своё участие в форуме уже подтвердили федеральные эксперты: первый вице-президент компании ACMG Антонио Алицци, редакционный директор медиапроектов Mail.Ru Group Сергей Паранько, медиаюрист, директор Центра защиты прав СМИ Галина Арапова, доцент факультета журналистики Института массмедиа Российского государственного гуманитарного университета Максим Корнеев, главный редактор журнала «Пресс-служба» Тимур Асланов, шеф-редактор RBTH Всеволод Пуля и другие.

На площадке МедиаСаммита традиционно состоится ежегодная встреча губернатора Приморья с журналистами и представителями общественности.

Дальневосточный МедиаСаммит проводится с 2014 года. Организаторы мероприятия — Приморское отделение Союза журналистов России, Дальневосточный федеральный университет, администрация Приморского края, Законодательное собрание Приморского края, Владивостокский государственный университет экономики и сервиса.


 
 
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