Приморские пограничники накрыли подпольный цех с крабом и кабаргой

Пограничники накрыли в Находке нелегальный цех по переработке краба – общий вес этих морских животных превысил полторы тонны, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю. Ущерб от деятельности подпольного бизнеса составил 1,1 миллиона рублей.

По сообщению ведомства, предприимчивый иностранный гражданин из ближнего зарубежья организовал на бывшей продуктовой базе Находки хорошо отработанное и технически обеспеченное производство. Помимо необходимых света и воды в цехе имелись специальные паровые шкафы и даже самодельный бассейн с системой аэрации. В нём-то и были обнаружены первые «находки»: более 200 особей камчатского и свыше 30 особей волосатого краба. К слову, последние после пересчёта были выпущены в естественную среду обитания.





Кроме того, сотрудники обнаружили морозильные камеры, доверху наполненные расфасованным крабом-стригуном и камчатскими морскими членистоногими: в общей сложности сотня коробок. К тому же по соседству хранился уже сваренный и готовый к упаковке краб-стригун – тысяча особей.

Стоит отметить, что, кроме морских крабов, подпольные бизнесмены занимались ещё и лесными обитателями. В тех же морозильных камерах проверяющие нашли 10 хвостов и столько же сушёных струй – предположительно, кабарги. Идентификацией займётся центр «Амурский тигр».

Следователи возбудили административное дело по 8-й статье КоАП («Нарушение правил рыболовства»). В настоящий момент уполномоченные органы проводят разбирательство, по результатам которого и примут окончательное решение.















