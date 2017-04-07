На въезде во Владивосток собралась мощная пробка

Затор сковал проспект 100-летия на два с половиной часа

Этим утром во Владивостоке наблюдается обычный 4-балльный трафик, сообщает РИА «Восток-Медиа». Между тем на въезде в город собралась мощная пробка.

Сегодня очень сильный затор сковал проспект 100-летия Владивостока. Мощность пробки от Магнитогорской улицы до остановки «Молодёжная» варьировалась от 7 до 8 баллов. Продержалась она два с половиной часа.

Движение было парализовано и на Русской улице. Как сообщает сервис «Яндекс.Пробки», плотность трафика в сторону путепровода на Второй Речке достигала 8 баллов. Сейчас напряжённость на этой магистрали спала – загруженность улицы опустилась до «пятёрки».

Осложнённый трафик зафиксирован на Выселковой улице. В сторону Снеговой там собралась 6-балльная пробка – это на 3 балла выше обычного. Затор исчез только через полтора часа.

На 6 баллов оказалась загружена Светланская улица в сторону центра города.

Два часа сохранялась 6-балльная пробка на проспекте Красного Знамени. Она растянулась от Шилкинской улицы до кольца инструментального завода. Непросто было проехать по параллельному Народному проспекту. Замедленный трафик от остановки «Педучилище» до Некрасовского путепровода наблюдался в течение часа. Стоит отметить, что данная пробка вышла довольно короткой. Обычно в этом направлении автомобилисты «ползут» до издательства «Дальпресс».