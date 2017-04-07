В Приморье 15 апреля открывается навигация

С 15 апреля на водных объектах Приморья открывается навигация маломерных судов. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.

Сотрудники краевого департамента гражданской защиты перед началом навигации напомнили судоводителям о необходимости соблюдения требований безопасности. Выходить в море могут лишь суда, состоящие на учёте в Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Приморскому краю и прошедшие освидетельствование. В зависимости от объёма двигателя требуется наличие удостоверения на право управления маломерным судном.

Также перед выходом в море необходимо постоянно проверять исправность судна и укомплектованность необходимыми средствами связи и спасения, проводить краткий инструктаж с пассажирами по правилам поведения и безопасности нахождения на борту судна.

В прошлом году так же, как и в 2017-м, лёд растаял довольно рано, и навигация открылась уже 12 апреля. А в 2015 году срок открытия навигации совпал с нынешним.