Во Владивостоке всё утро полыхал сильный пожар

Всё утро во Владивостоке полыхал сильный пожар на улице Борисенко. Там горели ремонтные боксы автосервиса, сообщает РИА «Восток-Медиа». В происшествии пострадали две легковушки.

Сегодня ранним утром в приморской столице вспыхнул серьёзный пожар. Почти в 4 часа утра загорелись ремонтные боксы у дома № 58 на Борисенко. Как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Приморскому краю, огнеборцы прибыли на место инцидента через 10 минут после поступившего вызова. К этому времени пламя охватило уже 200 квадратных метров. Горели крыши и перекрытия двух боксов и две легковые «Тойоты» в гаражах. Спустя полчаса пожарные смогли локализовать возгорание. А вот полностью потушить огонь они смогли только в 7:20. Пострадавших в результате пожара не было. На месте происшествия работали 24 человека личного состава и 5 единиц техники.

Крупные пожары происходят в Приморье с пугающей регулярностью. РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в этот понедельник в посёлке Заводском вспыхнула птицефабрика. Там загорелись неиспользуемые помещения. Но настоящей напастью для Приморья сейчас стали поджоги травы. Каждый день в крае происходят десятки, если не сотни подобных инцидентов.