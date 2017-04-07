На "дальневосточный гектар" ежедневно претендует тысяча человек

На право владения «дальневосточным гектаром» граждане России на сегодняшний день подали больше 80 тысяч заявок. Динамика – около тысячи заявлений в день. Об этом накануне заявил вице-премьер – полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев на совещании в Москве. Большой спрос на наделы в Приморском крае – примерно по 100 запросов ежедневно, информирует РИА «Восток-Медиа».

В Москве состоялось совещание, посвящённое бесплатным земельным участкам, в котором приняли участие представители Минвостокразвития, администрации президента РФ, Росреестра, а также дальневосточные губернаторы, в числе которых Владимир Миклушевский.

Главный итог встречи: необходимо минимизировать разрыв между поданными заявками и фактически предоставленными гектарами.

«У нас есть объём заявок. Он сегодня превышает 80 тысяч, прирастая в день на одну тысячу. Количество выданных земельных участков должно совпадать с числом поданных заявок. Пока у нас достаточно большой разрыв. Губернаторы взяли на себя обязательство, что до 15 июня эти цифры сойдутся в ноль», – заявил Юрий Трутнев.

В Приморье ситуация следующая: согласно официальной информации, на начало апреля ответственные лица приняли от граждан больше 29 тысяч заявлений. Из них находятся в режиме рассмотрения 17 тысяч запросов на «гектар». Счастливыми обладателями наделов стали 1626 заявителей. Больше 1700 без пяти минут обладателей ДВ-гектара оформляют договоры. Пальму первенства по привлекательности удерживают Надеждинский и Шкотовский районы, а также территории Владивостокской агломерации – то есть поближе к морю и крупным городам.

Подать заявку и получить консультацию претенденты на гектар могут в любом филиале многофункционального центра (МФЦ) «Мои документы». Кроме того, с недавних пор в крае по поручению губернатора работает Центр поддержки получателей гектара. В стенах учреждения приморцы могут получить помощь специалистов – юристов, кадастровых инженеров, квалифицированных сотрудников управления землями и имуществом. Здесь можно разобраться с кадастровыми картами и подобрать подходящий участок.

Впрочем, важнейшими инструментами при выборе надела по-прежнему остаются сайт НаДальнийВосток.рф и портал госуслуг. Следует помнить, что процедура оформления «дальневосточного гектара» укладывается в 7 шагов.