Похудевшая на 50 кг девушка из Приморья поразила русскую Ким Кардашьян

В эфир «Первого канала» вышла программа Андрея Малахова «Пусть говорят», посвящённая похудению, «Жиру бой!». Героями передачи стали люди, одержавшие победу в борьбе с лишним весом. Одной из них является жительница Владивостока Екатерина Попенко, которая смогла похудеть на 50 килограммов, сообщает РИА «Восток-Медиа».

«Вспомнить этот момент, когда ты набрал вес, невозможно. Он набирается постепенно. Потом ты начинаешь замечать, что твои ровесницы выглядят гораздо моложе и меньше тебя. В итоге я пришла в свой любимый магазин, где могла на себя найти одежду, и поняла, что юбка 56-го размера просто треснула по всему шву сзади. Это стало последней каплей», - рассказала Екатерина Андрею Малахову.

Публикация от Екатерина Попенко (@kat_popen) Апр 6 2017 в 5:13 PDT

Самым сложным для неё, призналась участница шоу, было первое взвешивание. «Стоишь перед весами и думаешь – ну 80, максимум 90. Потом встаёшь и видишь эту страшную трёхзначную цифру. После этого у меня депрессия несколько недель длилась, но постепенно я взяла себя в руки. Сначала я похудела со 103 до 68 килограммов, а затем пошла в спортзал», - вспомнила жительница Владивостока.

Андрей Малахов обратил внимание на то, какой у Екатерины спортивный парень, и поинтересовался, когда они познакомились. «Уже после моего преображения. Я не думаю, что он бы познакомился со мной «до». Хотя сейчас он убеждает меня, что я прекрасный человек, но я думаю, что это ложь», - смеясь, ответила Екатерина.

Публикация от Екатерина Попенко (@kat_popen) Апр 3 2017 в 11:00 PDT

Кроме девушки из Приморья, о своих историях борьбы с лишними килограммами рассказали и другие участники. Так, одна девушка, например, не ест после 16:00. Другой герой программы полностью исключил из рациона углеводы. При этом собравшиеся в студии эксперты оценили режим питания именно Екатерины Попенко.

Один из присутствующих на шоу специалистов отметил, что Екатерина «разогнала» обмен веществ: «Если человек мало двигается и между приёмами пищи большие промежутки, метаболизм обязательно застопорится. Екатерина – яркий пример того, как нужно питаться».

Девушка поделилась с участниками программы, что старается есть фактически каждые три часа, даже на ночь. Многие присутствующие на записи также оценили внешние данные девушки из Приморья. «У неё, между прочим, самое неизмождённое лицо», - сказал один из гостей программы.

Похвалила и восхитилась результатом Екатерины Попенко ещё одна телезвезда – Анастасия Решетова. Российская модель, 1-я вице-мисс Россия 2014 года, известная также как русская Ким Кардашьян и подруга репера Тимати, сказала, что ей ближе всего образ питания девушки из Владивостока. Решетова добавила, что тоже часто ест и занимается в спортзале.

Публикация от Reshetova Anastasia (@volkonskaya.reshetova) Мар 28 2017 в 7:51 PDT

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало об истории 26-летней жительницы Владивостока Екатерины Попенко. Девушка благодаря ежедневному контролю белков, жиров, углеводов и тренировкам похудела на 50 килограммов. Изначально вес девушки равнялся 103 килограммам. Первые 30 ушли за 8 месяцев без спортзала. Ещё 20 килограммов Екатерина сбросила за полгода, подключив усердные тренировки.

Публикация от Екатерина Попенко (@kat_popen) Апр 2 2017 в 4:42 PDT