Часть столицы Приморья планово отключат от электроэнергии

На 14 улицах Владивостока в пятницу произойдут отключения электроэнергии. Об этом предупредили представители муниципального «Владивостокского предприятия электрических сетей», сообщает РИА «Восток-Медиа». Сегодня с 9 часов утра плановые работы начнутся по следующим адресам: Зои Космодемьянской, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 38; Изюбриевая, 1, 9; Иннокентьевская, 33, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71; Кольцевая, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 33, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45; Некрасовский переулок, 1; Постышева, 43; Светлая, 5, 6, 7, 8, 9, 10 – 17, 19, 21, 23, 29, 31, 33, 35; Семёновская, 25; Спортивная, 5, 6, 8, 9; Суворовская, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55; Суханова, 1а, 3, 3а; Чичерина, 31, 33, 35, 48, 50, 52, 54; Шевченко, 57, 59а, 85а; Яблоневая, 3а, 9а, 11а, 69д, 71а, 73, 82, 84.

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