В четырёх районах Приморья продолжают восстанавливать дороги

В ряде районов Приморья, где тайфун «Лайонрок» произвёл наиболее сильные разрушения, продолжаются восстановительные дорожные работы. Как сообщает краевая пресс-служба, в феврале сотрудники АО «Примавтодор» восстановили дорожную инфраструктуру на общую сумму 80 миллионов рублей. Как сообщил генеральный директор предприятия Дмитрий Горлов, работы велись в четырёх северных районах края. В Дальнегорском городском округе дорожники отсыпали земполотно на дорогах Дальнегорск – Черемшаны, Дальнегорск – Краснореченск и Рудная Пристань – Терней. Также «Примавтодор» чинил дорогу от Осиновки до Рудной Пристани. В Кавалеровском районе земляное полотно отсыпано у мостов возле посёлка Суворово и на дороге Устиновка – Зеркальное. В Ольгинском районе рабочие вели отсыпку полотна к мостам на дороге Маргаритово – Моряк-Рыболов. Также восстановление дорожного полотна продолжилось на дороге к Фурманово и двух участках дороги Находка – Кавалерово. Продолжились дорожные работы и на дороге Терней – Малая Кема в Тернейском районе, где «Примавтодор» восстанавливает подходы к мосту через реку Джигитовка.

Окончательно привести в порядок дороги, повреждённые в результате тайфуна, планируется к сентябрю 2017 года. Процесс контролирует губернатор Приморского края. С наступлением положительных температур дорожники начнут укладывать асфальт на восстановленных участках краевых трасс. Так, только в Ольгинском районе уложат более 15 тысяч кубометров асфальтобетона.