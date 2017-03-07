Очевидцы сообщают об ограблении банка в Уссурийске

Жители Уссурийска сообщают о чрезвычайном происшествии, которое случилось в одном из местных банков. По предварительной информации, ущерб от действий налётчика составил 6 миллионов рублей.

Как выяснил корреспондент РИА «Восток-Медиа», нападению подвергся офис одного из банков на улице Ленина в Уссурийске. Свидетели уверяют, что в финансовую организацию зашёл высокий лысый мужчина в чёрном драповом пальто. Он заявил, что на нём надет пояс шахида, и под угрозой взрыва потребовал деньги.

Налётчик мог скрыться на автомобиле, похожем на Toyota Probox или Succeed. Сейчас место происшествия оцеплено, специалистам предстоит разобраться во всех подробностях. Начальник пресс-службы приморского управления МВД Ирина Сырова прокомментировала, что в Уссурийск отправлен запрос для уточнения информации.

Тем временем пользователи социальных сетей активно обсуждают произошедшее. Приморцы в шутку заявляют, что мужчине просто не хватило денег на подарки к 8 Марта. Также комментаторы вспоминают о недавнем ограблении ювелирного магазина во Владивостоке, уверяя, что налётчики также пошли на дело ради дам. РИА «Восток-Медиа» накануне подробно сообщало о дерзком нападении на «ювелирку».