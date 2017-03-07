Мэрия Владивостока открестилась от "тюльпанщиков на колёсах"

Администрация Владивостока опровергла информацию о том, что общественный транспорт города каким-то образом связан с развернувшейся торговлей тюльпанами. Все автобусы работают по графику, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации пресс-службы мэрии, жалобы от граждан начали поступать в управление транспорта администрации города. Очевидцы начали сообщать о торговле цветами с припаркованных вдоль дорог автотранспортных средств. Однако представители ведомства сразу же заверили, что общественный транспорт краевого центра работает по графику рабочего дня и не имеет отношения к торговле цветами.

«Автобусы, с которых происходит продажа цветов, к пассажирским перевозкам на территории Владивостокского городского округа отношения не имеют. Работа общественного транспорта во Владивостоке происходит сегодня в штатном режиме, на линии вышло обычное для рабочего дня количество автобусов, троллейбусов и трамваев. Завтра, 8 марта, общественный транспорт будет работать по расписанию выходного дня», - уточнили в мэрии.

Информация о том, что цветами торгуют в рейсовом автобусе, также появилась в сообществе dps_control. «Видимо, пассажирские перевозки в эти дни не могут конкурировать со спросом на тюльпаны к 8 Марта», - иронизируют авторы материала.

В комментариях пользователи заметили, что такие автобусы стоят фактически во всех районах города.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что примечательно, что предприимчивые «тюльпанщики на колёсах» являются головной болью не только сотрудников мэрии. Традиционно выстраивающиеся вдоль дорог предприниматели портят продажи флористам и цветочникам, посвящающим этому делу всю жизнь.