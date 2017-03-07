В Агзу из-за наледи не могут доставить школьные стеклопакеты

В Тернейском районе Приморского края члены партии «Единая Россия» решают проблему доставки пластиковых окон в отдалённое село. Руководитель местного исполкома сообщил, что на данный момент, в связи с трудной проходимостью дорог, окна, предназначенные для школы села Агзу, находятся в порту Адими.

«Дороги обледенели, проехать к пункту назначения не было возможности, но руководство ОАО «Тернейлес» нам пообещало помочь справиться с проблемой. Сейчас мы ждём бульдозер, с помощью которого снимем наледь с дорог, и техника со стеклопакетами сможет проехать в Агзу», – рассказал тернейский партиец Василий Кривулько.

2 сентября Приморское отделение партии «Единая Россия» выступило с призывом о сборе средств для оказания помощи населённым пунктам, пострадавших от тайфуна «Лайонрок», который прошёлся по региону осенью 2016 года.

В результате акции около 12 миллионов рублей поступило от жителей Дальнего Востока на специальный благотворительный счёт Приморского краевого общественного благотворительного фонда защиты материнства и детства «Мама» – партнёра «Единой России» по многим социальным проектам. По решению регионального политсовета «Единой России» благотворительные средства направлены на замену окон в школах и детских садах в Лазовском, Кавалеровском, Красноармейском, Чугуевском районах и Дальнегорском городском округе.

На данный момент практически все работы по застеклению школ в пострадавших районах завершены. Не охваченным остаётся отдалённое село на Тернейщине.