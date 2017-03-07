Приморцев пригласили к интернет-голосованию за имя для самолёта

Сегодня на сайте администрации Приморского края стартовало интернет-голосование за имя для третьего самолёта, приобретённого по поручению губернатора. Новое воздушное судно уже вступило в строй и выполняет внутрикраевые авиаперевозки. По традиции самолёту должны присвоить имя одного из знаменитых представителей региона. Открытое интернет-голосование предлагает на выбор 16 имён – это не только коренные жители Приморья, но и знаменитые путешественники, оставившие след в региональной топонимике. Список составляли с учётом предложений Общества изучения Амурского края и специальной комиссии краевого департамента информационной политики. Туда попали и идеи, присланные приморцами за две недели.

Новый самолёт могут назвать в честь землепроходца Семёна Дежнёва, первой женщины-капитана Анны Щетининой, этнографа Фёдора Буссе, гидрографа Михаила Жданко, географа Михаила Венюкова, археолога Алексея Окладникова, военного деятеля Ивана Надарова, лесоустроителя Алексея Будищева, шкипера Фридольфа Гека, путешественника Фёдора Конюхова, графа Николая Муравьёва-Амурского, партийного деятеля Виктора Ломакина, писателя Александра Фадеева, пограничника Марка Решетникова, мореплавателя Петра Казакевича и удэгейского охотника Дерсу Узала, воспетого Арсеньевым. Кстати, именно охотник мгновенно вырвался в лидеры голосования – из первых 40 проголосовавших за Дерсу отдали голоса 17 человек.

Имена первым двум самолётам DHC-6, приобретённым для малой авиации в Приморье, также выбирали сами жители края. В голосовании приняли участие около пяти тысяч человек. Воздушные суда были названы в честь путешественника, исследователя Дальнего Востока, писателя Владимира Арсеньева и заслуженного пилота России, создателя приморской гражданской авиации Владимира Сайбеля.