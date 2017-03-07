8 Марта - куда сходить во Владивостоке в главный женский день

7 марта, накануне Дня солидарности женщин в борьбе за равенство прав и эмансипацию, во Владивостоке начались праздничные мероприятия. Непосредственно в день праздника поздравлять женщин готовятся почти все городские заведения, однако главным подарком для прекрасной половины города может стать шоу от хоккеистов «Адмирала», сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сегодня в 19:00 женщины Владивостока выйдут на сцену бара «Контрабанда», чтобы поделиться своими мыслями о феминизме, бодипозитиве, семейных отношениях и сексизме. На встрече затронут такие темы, как гендерное равноправие в работе и семье, нежелание заводить детей и семью, а также возможность женщин одеваться так, как им хочется. «Сексизм — отвратительная вещь, с которой я или вы сталкиваемся каждый день. Поговорим о том, как переживать эти моменты вместе», - написала организатор «феминологов» во Владивостоке Екатерина Фёдорова. На встречу устроители намерены пускать лишь женщин старше 18 лет.

Сегодня вечером, в 18:30, музыкальное поздравление женщин пройдёт в краевой филармонии. На сцене выступят Ирина Кучинская, Елена Морозова, солист Приморской сцены Мариинского театра, лауреат международных конкурсов Илья Астафуров, дипломант международного конкурса Наталья Подпоринова, заслуженный артист РФ Леонид Букин и другие артисты.





В праздничный день, 8 марта, приморский краевой центр народной культуры организует выставку самоцветов, которая откроет свои двери в 11:00. Там представят изделия из драгоценных и полудрагоценных камней.

В джампинг-клубе на Батарейной, 6а в 12:00 стартует «День принцесс». Так, для каждой девочки и девушки подготовили фотозоны, игры и лотереи.

В 17:00 на сцене Мариинского театра покажут один из первых французских романтических балетов «Жизель». За дирижёрский пульт встанет Антон Торбеев. В это же время фанаты хоккея смогут попасть на закрытие сезона 2016/17, которое пройдёт на льду «Фетисов-Арены». Игроки «Адмирала» выйдут попрощаться с болельщиками и покажут своё шоу.

Труппа приморского академического театра имени Максима Горького в этот день выйдет на сцену, чтобы показать зрителям спектакль «№ 13, или Безумная ночь». Режиссёр постановки – Ефим Звеняцкий. Роль Ричарда Уилли исполнил народный артист России Александр Славский, Джорж Пигден – народный артист Владимир Сергияков, а Памелу на сцене сыграет заслуженная артистка Светлана Салахутдинова.



