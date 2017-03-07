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О возможном обрушении дороги во Владивостоке знали ещё два года назад: РИА "Восток-Медиа"
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О возможном обрушении дороги во Владивостоке знали ещё два года назад

О возможном обрушении дороги во Владивостоке знали ещё два года назад
Нарушения в стройке на улице Станюковича выявили в апреле 2015-го
сегодня, 12:45
Происшествия | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

О том, что во Владивостоке может провалиться дорога на улице Станюковича, было известно давно. Однако строители ничего не сделали для того, чтобы предотвратить ЧП. Об этом сегодня заявили приморские тепловики, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Происшествие на улице Станюковича во Владивостоке, где в феврале обрушилась подпорная стена вместе с частью автомобильной дороги и теплотрассой, можно было предотвратить. Энергетики выявили нарушения в работе строительной компании «Каскад-Строй» ещё в позапрошлом году – однако этот факт просто проигнорировали. Об этом сообщила пресс-секретарь «Приморских тепловых сетей» Ия Платунова.

О технологических нарушениях в работе строителей стало известно почти два года назад – 29 апреля 2015 года. Оказалось, что при возведении высотного здания «Апарт – комплекс Гавань Резиденс» застройщик нарушил сразу шесть пунктов постановления об охране тепловых сетей. В тот же день от «Каскад-Строя» потребовали привести всё в порядок. Строители должны были остановить работу, укрепить откос, а затем согласовать проект с тепловиками. Специалисты «Дальневосточной генерирующей компании» ещё тогда указали, что продолжение стройки может привести к обрушению грунта и повреждению теплотрассы. Подробную информацию об этом они направили в прокуратуру Фрунзенского района Владивостока. Незадолго до обвала подпорной стены замечание застройщику сделал и заместитель генпрокурора России Юрий Гулягин.

Компания «Каскад-Строй» проигнорировала все предупреждения и продолжила строить – сначала высотку, а потом и многоуровневую парковку (именно там произошло обрушение). Специалисты теплоснабжающей компании отмечают, что их вины в произошедшем нет. «Ранее геологи предположили, что причиной инцидента могла стать протечка теплотрассы. Однако никаких нарушений в работе трубопровода до ЧП не было. Об этом говорит тот факт, что, несмотря на критическую нагрузку, магистраль исправно работала во время прокладывания новых труб.  На протяжении двух недель, с 14 по 28 февраля, она фактически висела в воздухе без всякой опоры», - рассказал и. о. главного инженера приморского филиала «ДГК» Евгений Рожощенко.

Какая именно версия произошедшего станет официальной – пока неизвестно. Эксперты ДальНИИС, обследующие место происшествия, пока придерживаются версии о протечке труб. Они отмечают, что с правой стороны от обвала обнажилась замёрзшая глыба льда, подтверждающая эти выводы. Дополнительные геологические изыскания подтвердили наличие грунтовых вод с фасадной стороны общежития, расположенного непосредственно перед провалившейся дорогой.

 
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