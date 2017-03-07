Результаты ЕГЭ приморских школьников обработают в новом "штабе"

В этом году данные результатов государственных экзаменов приморских девятиклассников и одиннадцатиклассников, как и ранее, будут стекаться в Региональный центр обработки информации по ЕГЭ и ГИА (РЦОИ). Однако накануне центр переехал из прежних кабинетов на улице Станюковича на улицу Куйбышева, 1. Это связано с тем, что доступ в здание Приморского института развития образования (ПКИРО), подразделением которого является РЦОИ, временно закрыт – рядом идут ремонтные работы.

Тем не менее, как рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа» руководитель РЦОИ Константин Нагорняк, переезд не нарушит соблюдение сроков обработки результатов ЕГЭ – всё будет выполнено в соответствии с графиком. Несколько дней назад Министерство образования и науки РФ утвердило расписание государственных экзаменов в этом году. Они традиционно предполагают три этапа: досрочный, основной и дополнительный.

Досрочный этап ЕГЭ в 2017 году пройдёт с 23 марта по 14 апреля. Основной — с 29 мая 2017 года по 1 июля. При этом те, кто получит плохие оценки по двум обязательным предметам — русскому языку и математике, – смогут пересдать их лишь в сентябре. Дополнительный период для сдачи базового уровня ЕГЭ назначен с 5 по 16 сентября.

Экзамены для выпускников 9-х классов также разделены на три этапа: досрочный — с 20 апреля по 6 мая, основной — с 26 мая по 29 июня и дополнительный — с 5 по 22 сентября.

Как и в прошлом году, в расписании, наряду с резервными днями для проведения экзаменов по отдельным учебным предметам, предусмотрен дополнительный резервный день для экзаменов по всем предметам.

У тех, кто останется недоволен выставленными оценками, по-прежнему есть право на апелляцию. Как объяснил Константин Нагорняк, апелляции подаются дистанционно через сайт. Но вот за результатами их рассмотрения родителям и выпускникам придётся идти лично. Впрочем, по словам руководителя РЦОИ, найти новое здание центра не так уж сложно – в этом родителям помогут городские карты.



