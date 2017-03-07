Утро вторника не обрадовало водителей Владивостока

Этим утром дороги Владивостока сковали мощные пробки, сообщает РИА «Восток-Медиа». Плотность городского трафика составила 5 баллов.

Самый серьёзный затор, как обычно, собрался на проспекте 100-летия Владивостока. 7-балльная пробка от Магнитогорской улицы до остановки «Молодёжная» продержалась целых два часа. В обратную сторону - от Некрасовского путепровода до парка Победы – также наблюдалось замедленное движение.

Сильно загруженной оказалась магистраль Некрасовская – Гоголя. В сторону фуникулёра там наблюдался 8-балльный трафик.

Самая долгая пробка зафиксирована на Светланской улице. Затор в сторону центра состоял из двух частей: от Луговой до остановки «Гайдамак» и от остановки «Авангард» до Матросского сквера. Сохранялся он 2,5 часа. Мощность пробки варьировалась от 7 до 8 баллов.

Плотно был загружен проспект Красного Знамени. В течение часа замедленное движение наблюдалось на дороге от кольца 3-й Рабочей до кольца инструментального завода. Как сообщает сервис «Яндекс.Пробки», плотность трафика на этом направлении варьировалась от 6 до 9 баллов. На Океанском проспекте также наблюдались трудности с движением – в сторону издательства «Дальпресс» там собралась 7-балльная пробка.

Непросто было проехать и по Русской улице. Плотность автомобильного потока в сторону Выселковой составила семь баллов – вместо обычных четырёх.