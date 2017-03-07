В Приморье объявят конкурс проектов дизайна дворов и парков

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Его проведут в апреле в рамках строительной выставки "Город"
|Фото: primorsky.ru
Вице-губернатор Приморья Евгений Вишняков, находясь на всероссийском семинаре по формированию комфортной городской среды, заявил, что в Приморье объявят смотр эскизов благоустройства городского пространства. Накануне РИА «Восток-Медиа» сообщало, что семинар, в котором принимает участие приморская делегация, проходит в Казани, его организатором выступил Минстрой России.
По словам Евгения Вишнякова, в первую очередь власти края ждут предложений от молодых архитекторов Приморья. Выпускникам дизайнерских и архитектурных специальностей предлагается попробовать свои силы в формировании краевого портфеля проектов по благоустройству. Все желающие могут изобразить, как должен выглядеть их двор или общественный парк, площадь или видовая площадка, и предложить оригинальные малые архитектурные формы, отражающие индивидуальность территории.
Смотр проектов предварительно запланировано провести в рамках международной строительной выставки «Город» в апреле этого года.
Евгений Вишняков отметил, что в Приморье довольно много оригинальных, «брендовых» арт-объектов, делающих территорию неповторимой и узнаваемой, привлекающих туристов.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что Приморье в этом году может потратить на формирование современной городской среды более 470 миллионов рублей, 390 из них - субсидия из федерального бюджета. Губернатор Приморья Владимир Миклушевский поручил организовать широкое общественное обсуждение проектов, на которые пойдут деньги.
Дурень думкой богатеет. Дороги сделать не в состоянии , остальное тем боее.
Про дороги -все верно! Их нет. По идее- не до парков. Может быть мои внуки-правнуки увидят "Набережную реки Объяснения"???? От Спортивной до ТЭЦ -2!!!!