Президент России добавил в программу ВЭФ турнир по дзюдо

На третьем ВЭФ во Владивостоке проведут турнир по дзюдо имени Ясухиро Ямаситы. Кубок разыграют среди молодых людей от 13 до 15 лет, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

Владимир Путин поручил правительству России включить турнир по дзюдо на призы президента всеяпонской федерации этого вида спорта Ясухиро Ямаситы в культурную программу Восточного экономического форума. Информация об этом также появилась на официальном сайте президента России. Согласно документу, турнир по дзюдо должен быть включён в программу форума начиная с 2017 года.

Президент России, являющийся мастером по дзюдо, неоднократно встречался с членом российско-японского Совета мудрецов, профессором факультета физкультуры университета Токай, победителем Олимпиады-84 Ясухиро Ямаситой. Одна из их встреч состоялась в рамках визита Путина в Токио в декабре 2016 года. Тогда Владимир Путин и Ясухиро Ямасито и договорились о том, что в дни Восточного экономического форума на Дальнем Востоке будет проводиться турнир по дзюдо.

«Я очень признателен тому, что соревнование за Кубок Ямасита Ясухиро по дзюдо было добавлено в культурную программу Восточного экономического форума. Это большая честь для меня. Данный Кубок разыгрывается среди молодых людей от 13 до 15 лет. Я искренне желаю, чтобы молодёжь, на плечах которой лежит будущее добрососедских отношений России и Японии, на татами боролись изо всех сил, а после матча завязывали узы дружбы», – поделился впечатлениями Ясухиро Ямасито.

По словам министра РФ по развитию Дальнего Востока Александра Галушки, в настоящее время завершается приём предложений по тематическому наполнению деловой программы, а также организации и проведению мероприятий ВЭФ-2017. «Главная цель всех мероприятий – привлечь как можно больше инвесторов и экспертов на Дальний Восток, сделать так, чтобы восточные земли нашей страны стали действительно территорией опережающего развития, и в то же время дать импульс социальной сфере: сделать более эффективным здравоохранение, образование, вовлечь как можно больше людей в спорт», - сказал министр.

Третий ВЭФ запланирован на 6-7 сентября. Одной из составляющих форума станет привлечение внимания к молодёжному движению и спорту.