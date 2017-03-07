Часть домов Владивостока до вечера останется без света

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Отключения начнутся в 9:00
|Фото: nickelca.ru
Сегодня, 7 марта, МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» планирует провести плановые отключения света. Горожане могут остаться без электричества на несколько часов. Энергетики прекратят проверки электросетей в 17:00, лишь после этого свет будет поступать в дома бесперебойно.
Плановые отключения начнутся в 9:00 и пройдут по следующим адресам:
проспект 100-летия Владивостока, 100а;
Адмирала Горшкова, 22, 24, 30, 32;
Васильковая, 19, 21, 23, 25, 27, 27а, 29, 31, 33, 35, 37а, 37-б, 392;
Жемчужная, 24;
Камчатская, 14;
Кирова, 21/1, 25;
Клубная, 47в, 49-б, 49д;
Надибаидзе, 11, 17;
Петропавловская, 1, 3, 3а, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21;
Промышленная 1-я, 3;
Связи, 1;
Траловая, 36;
Янтарная, 10.