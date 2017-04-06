ДВФУ будет шефствовать над школами Русского острова

Дальневосточный федеральный университет и администрация Владивостока разрабатывают программу развития средних школ Русского острова. Предполагается, что в неё войдут образовательные и внеучебные мероприятия. Подшефными для университета станут три общеобразовательных школы - № 5, 15, 20, расположенные в посёлках Подножье, Канал и КЭТ.

О том, чтобы университет взял шефство над островными школами, руководителя ДВФУ попросили сами жители Русского. Два месяца назад состоялась встреча, готовясь к которой, островитяне составили перечень предложений: организовать репетиторство студентов-старшекурсников для учеников местных школ, объединить школы острова в единое учебное заведение, дать возможность детям из ближних посёлков заниматься спортом в университете и другие. Хотя не все эти предложения были взяты в работу, но главная идея – шефства вуза над местными школами – получила поддержку исполняющего обязанности ректора ДВФУ Никиты Анисимова.

Первыми в островные школы отправились бойцы педагогических отрядов ДВФУ «Делфис» и «Вместе». Как сообщает пресс-служба вуза, студенты провели для учеников творческие и обучающие игры, занялись одним из школьных музеев. В ближайшее время занятия для детей организуют активисты Молодёжного тренинг-центра «Равный равному», центра подготовки волонтёров, клубов «Интеллектуальные бои» и «Модель ООН на Дальнем Востоке». Со следующего учебного года университет планирует приглашать ребят из ближайших школ в математические и инженерные кружки, спортивные секции.

«Как отец двух детей дошкольного возраста, крайне рад такому развитию событий!» - прокомментировал отзывчивость университетского руководства постоянный житель Русского острова и организатор ледовой велогонки «Тур де Папенберг» Денис Ясинков.