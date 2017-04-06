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"Артэтаж" открыл новые залы с коллекцией Александра Городнего: РИА "Восток-Медиа"
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"Артэтаж" открыл новые залы с коллекцией Александра Городнего

"Артэтаж" открыл новые залы с коллекцией Александра Городнего
Директор продолжает добиваться статуса музея для его детища
вчера, 20:58
Идём в музей | Приморский край
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Фото: vlc.ru, Александр Городний

Сегодня в торжественной обстановке и при большом стечении культурной общественности во Владивостоке открыл новые отремонтированные залы известный практически каждому горожанину «Артэтаж». Теперь на третьем этаже исторического дома Демби владивостокцы и приезжие гости могут познакомиться с новейшей историей приморской живописи, а также с работами зарубежных художников, работавших во Владивостоке.

РИА «Восток-Медиа» рассказывало о перипетиях, связанных с переездом «Артэтажа» на Фокина, 25. Это здание-памятник до недавнего времени занимали различные подразделения городской администрации – в том числе управление культуры. Заместитель главы городской администрации Елена Щёголева в своём выступлении припомнила, что галеристы давно уже подавали идеи о перевоплощении исторического дома в музей. Судьбоносное для «Артэтажа» решение принял мэр Игорь Пушкарёв – и Александр Городний передал в дар городу свою огромную коллекцию из 1280 картин с тем, чтобы во Владивостоке появился свой музей современного искусства. Но если с расселением офисов с 2014 года дело продвинулось более чем наполовину, то с официальным получением музейного статуса всё оказалось сложнее. Тем не менее Александр Городний намерен продолжать добиваться этого, поскольку лишь тогда картины попадут в российский музейный реестр и формально перестанут отличаться от другого городского имущества.

На церемонии открытия директор «Артэтажа» поблагодарил администрацию города и художников, многие из которых передавали свои работы в фонд будущего музея безвозмездно. Традицию тут же продолжил художник Юлий Рачёв – он подарил Александру Городнему свежий рисунок здания дома Демби собственной работы. Ещё один художник Виктор Серов от лица своих друзей произнёс слова признания Александру Городнему за любовь к их творчеству и содействие в продвижении приморского искусства в разных странах. Поздравления с открытием прекрасных долгожданных залов произнесли директор Приморской краевой картинной галереи Алёна Даценко, хозяйка галереи «Арка» Вера Глазкова, искусствовед Галина Алексеева, коллекционер Александр Долуда, представители строительной компании, занимавшейся ремонтом залов, и другие гости.     


 

 
 
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