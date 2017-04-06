Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50553 Library:50630 in /var/www/vostokmedia.com/includes/regions.php on line 20
Неожиданные новости о Серёге Питерском появились в Сети: РИА "Восток-Медиа"
Сегодня пятница, 07 апреля 2017 года, 13:16
Хабаровские бильярдисты обошли соперников из Приморья и Приамурья
Хабаровские бильярдисты обошли соперников из Приморья и Приамурья
Губернатор Приморья примет участие в уборке сквера на Бестужева
Губернатор Приморья примет участие в уборке сквера на Бестужева
В городах Сахалина намерены перевести сбор мусора на новые технологии
В городах Сахалина намерены перевести сбор мусора на новые технологии
В Хабаровске дорожники продолжают игнорировать указания главы города
В Хабаровске дорожники продолжают игнорировать указания главы города
Ещё одна пробоина: в Хабаровске продолжает сыпаться асфальт
Ещё одна пробоина: в Хабаровске продолжает сыпаться асфальт
Регионы:


Популярное
вчера, 19:42
Неожиданные новости о Серёге Питерском появились в Сети
вчера, 16:16
Учёные назвали причины массового выброса камбалы во Владивостоке
вчера, 13:43
Приморцев пугают фонариком-"убийцей"
сегодня, 06:55
Похудевшая на 50 кг девушка из Приморья поразила русскую Ким Кардашьян
сегодня, 11:03
Во Владивостоке всё утро полыхал сильный пожар
сегодня, 09:02
Некоторым приморцам запретили гулять во дворе
вчера, 16:11
Жители Приморья всё чаще отказываются от работы и секса
вчера, 18:53
В отношении председателя думы в Приморье возбуждено уголовное дело
вчера, 14:58
Голубоглазый заключённый недалеко убежал от приморской колонии
вчера, 20:48
Для дальневосточников расширили льготные авиатарифы

Обсуждаемое
вчера, 16:16
13

Учёные назвали причины массового выброса камбалы во Владивостоке
вчера, 19:42
10

Неожиданные новости о Серёге Питерском появились в Сети
вчера, 13:43
8

Приморцев пугают фонариком-"убийцей"
сегодня, 09:02
5

Некоторым приморцам запретили гулять во дворе
вчера, 20:48
5

Для дальневосточников расширили льготные авиатарифы
вчера, 16:11
5

Жители Приморья всё чаще отказываются от работы и секса
вчера, 18:00
5

Первый автобус № 8 в Хабаровске начнёт ходить раньше
сегодня, 06:55
3

Похудевшая на 50 кг девушка из Приморья поразила русскую Ким Кардашьян
час назад
3

Губернатор Приморья выбрал себе нового советника
сегодня, 07:19
2

Затишье перед бурей: пятница порадует приморцев теплом и солнцем
Народный топ новостей

Гость
Родом из Хабаровска: стартап "Экзобайк" и прототип электровелосипеда 29.03.2017
Родом из Хабаровска: стартап "Экзобайк" и прототип электровелосипеда
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие

Актуально
МедиаСаммит-2017 бьёт рекорды по числу участников сегодня, 11:44
МедиаСаммит-2017 бьёт рекорды по числу участников
В городах Сахалина намерены перевести сбор мусора на новые технологии сегодня, 11:26
В городах Сахалина намерены перевести сбор мусора на новые технологии
В Хабаровске Аэрофлот вводит новый режим по продаже льготных билетов сегодня, 09:34
В Хабаровске Аэрофлот вводит новый режим по продаже льготных билетов


Опрос

Кому бы вы присвоили звание «Почётный гражданин Владивостока»?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 917



Система Orphus

Неожиданные новости о Серёге Питерском появились в Сети

Неожиданные новости о Серёге Питерском появились в Сети
Несколько месяцев о полюбившемся приморцам герое никто не слышал
вчера, 19:42
Общество | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 4

Фото: группа "О Серёге Питерском" в соцсети "Одноклассники"

Путешествие Серёги Питерского на Дальний Восток официально закончилось. После долгого молчания о парне из Санкт-Петербурга, исколесившим Приморье, наконец появилась информация. Полюбившийся приморцам герой совсем недавно вернулся домой, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Финальные сцены затяжного путешествия Серёги появились в его официальных группах в социальных сетях.

«Серёга Питерский добрался до Санкт-Петербурга. Сейчас он находится с семьёй. Всё у него хорошо», - говорится в сообщении.

До культурной столицы России Серёгу добросил дальнобойщик. Это произошло ещё 23 марта, однако видеозапись возвращения домой появилась в Сети только сейчас.

«Счастливого пути. Не унывайте. Всего можно добиться», - сказал путешественник в завершение своего пешего марафона.

Этой новости заметно обрадовались подписчики. Многие высказались, что ему пора на «Первый канал» к Андрею Малахову на передачу «Пусть говорят».

Известия о судьбе Питерского перестали поступать несколько месяцев назад. В начале этого года путешествие Питерского закончилось - за бродягой в Приморье приехала мама. Она увезла сына, но в итоге он отказался ехать с мамой домой в Санкт-Петербург и остался в Москве.

Ранее РИА «Восток-Медиа» подробно писало о похождениях Питерского. Щеулин вышел из Петербурга около двух лет назад, чтобы дойти до Владивостока. После этого он отправился исследовать Приморский край. Всю осень 2016 года путешественник провёл на севере региона — бродил по районам, пострадавшим от тайфуна «Лайонрок». Пик непогоды парень переждал в Ольгинском районе, после чего отправился в посёлок Кавалерово, по которому серьёзно прошлась стихия. Интересно, что некоторые приморцы невзлюбили путешественника и даже желали, чтобы Серёгу съел тигр.

Сам парень упорно считал, что проживёт только до начала 2017 года и умрёт 2 января. В середине ноября прошлого года Сергей прошёл посёлок Светлая, а затем останавливался в селе Перетычиха Тернейского района. В Хабаровский край Питерский отправился, чтобы из посёлка Ванино, который находится недалеко от Совгавани, рвануть на Сахалин. Некоторое время он провёл на вахте лесорубов на границе Хабаровского и Приморского краёв — на Самаргинском лесозаготовительном участке-1, где охранял огонь в печке.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии
  • Морковкина  (вчера, 21:05 )

    Здесь прожить легче, вот и рвется сюда, но у нас своих. Прибабахнутых хватает, пусть мамулечка его нянчит

  • Володя  (вчера, 21:16 )

    Как видно из фото, он не выживать к нам приезжал а просто из любопытства.

  • аноним  (сегодня, 07:06 )

    А на Серёгу вообще насрать и на его поход. Не писали и хорошо

  • аноним  (сегодня, 07:15 )

    НЕОЖИДАННЫЕ НОВОСТИ. Вот журналюги идиоты

  • Серков Вадим  (сегодня, 07:42 )

    багадул такой же как и я

  • Местный  (сегодня, 07:51 )

    Парень видно убогий. . Пусть гуляет. . никому плохого не делает.

  • Приморец  (сегодня, 09:49 )

    так тут оказывается коменты режут

  • JD  (сегодня, 11:25 )

    Добросил дальнобойщик? Так его же провожали в аэропорту Хабаровска неравнодушные хабаровчане?)). Или он спрыгнул из авиалайнера на парашюте посреди Сибири?

  • Реальная Олька  (час назад)

    Читай внимательно! Его дальнобой до Питера добросил из Москвы по ходу, так как Серега с матерью вместе не захотел домой ехать. Остался в Москве, а уже от туда его подбросили до Питера. Логика подсказывает, что парень просто постеснялся мамы и решил отрезок пути домой закончить самостоятельно.



Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru