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"Единая Россия" продолжает в Приморье проект исторической памяти

"Единая Россия" продолжает в Приморье проект исторической памяти
Муниципалитеты приводят в порядок монументы
полчаса назад
Общество | Приморский край
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Фото: primorsk.er.ru

Администрация Пограничного городского поселения объявила о поиске подрядчика, который займётся косметическим ремонтом местных памятников. Соответствующий аукцион появился на сайте госзакупок. По словам главы муниципалитета Олега Александрова, работа по сохранению объектов исторического значения проводится в городском поселении регулярно и планомерно.

«Мы ежегодно перед 9 Мая приводим в порядок все наши памятники: красим, белим, облагораживаем, чтобы все они выглядели хорошо не только в преддверии праздника, но и весь остальной год. Занимаемся уборкой не только тех объектов, которые стоят у нас на балансе, но и вообще всех памятников, которые у нас есть. Нам бы очень хотелось отреставрировать монумент землякам, ушедшим на Великую Отечественную войну, который стоит в центре нашего поселения и возле которого проходят основные массовые мероприятия. Так что мы будем рады любой поддержке нашей работы», ‒ сказал Олег Александров.

Постановка на баланс и своевременный уход за объектами с культурной и исторической ценностью являются главной задачей партийного проекта «Историческая память», который с 2013 года реализуется в Приморье. В канун 70-летия со дня победы в Великой Отечественной войне глава региона Владимир Миклушевский выступил с инициативой начать этот проект на территории края.


 

«Сохранение памяти о героических датах и страницах отечественной истории является нашей обязанностью и долгом перед нашими предками, которые ковали победу не только над фашистскими захватчиками, но и защищали страну в локальных конфликтах. Наша задача состоит в том, чтобы ни один памятник в нашем регионе не был бесхозным или брошенным», ‒ отметил Александр Щербаков, координатор партийного проекта «Историческая память» в Приморье.

Партия «Единая Россия» ведёт работу по контролю за состоянием исторического наследия в Приморье в тесном взаимодействии с администрацией края и специалистами профильных ведомств. По словам чиновников, число объектов, которые не стоят на балансе субъекта или муниципалитетов, постепенно снижается.

«В зону нашей ответственности входят не только памятники, которые относятся к периоду Великой Отечественной войны, но и все остальные объекты культурного и исторического значения по всей территории края. Сейчас нам необходимо поставить на учёт все эти объекты, чтобы мы могли выделять деньги на их ремонт. Благодаря этому у нас в крае не останется памятников, за которыми никто не следит», ‒ прокомментировал Владимир Осецкий, руководитель инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края.

Кроме ухода за памятниками, целью партийного проекта «Историческая память» является патриотическое воспитание молодёжи. В рамках этой работы в текущем году запланировано множество мероприятий – таких, как уроки мужества, экспедиции, автопробеги, акции памяти и многие другие.

 
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