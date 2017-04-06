Дирекция фестиваля "Меридианы Тихого" начала отбор конкурсных фильмов

В Приморье стартовал приём заявок в конкурсную программу международного кинофестиваля «Меридианы Тихого». В этом году он пройдёт с 9 по 15 сентября, а приём заявок завершится 20 июня.

«Все желающие представить фильм для участия в 15-м МКФ должны официально заявить об этом, заполнив заявку не позднее 20 июня 2017 года. Заявка, а также фильм в формате DVD или ссылка для просмотра онлайн должны быть получены до 20 июня. Перед заполнением заявки необходимо внимательно ознакомиться с регламентом кинофестиваля на сайте pacificmeridianfest.ru», - сообщил сегодня представитель оргкомитета.

Pacific Meridian проходит ежегодно в сентябре: во Владивосток традиционно слетаются известные актёры, режиссёры, продюсеры из России и других стран. Журналисты РИА «Восток-Медиа» работают на церемониях открытия и закрытия фестиваля, участвуют в пресс-конференциях и творческих встречах. В 2016 году главный приз получила картина китайского режиссёра Ханьи Чжан «Жизнь после жизни». Специальный приз от губернатора - «9 822 км» - гендиректор «Меридианов Тихого» Ефим Звеняцкий вручил кинорежиссёру Сергею Соловьёву.

Отличительной особенностью приморского фестиваля, вызывающей интерес профессионалов и зрителей, является его специализация на фильмах Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году в конкурсную программу могут попасть полнометражные и короткометражные (до 30 минут) игровые фильмы стран АТР с английскими субтитрами, работа над которыми полностью завершилась не ранее 1 января 2016 года.