Тихоокеанский флот начал подготовку к Дню Победы

Тихоокеанский флот начал подготовку к 9 Мая. В майском параде примут участие около 1,5 тысячи человек, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту, тренировки парадных расчётов проходят на базе учебного центра ВМФ в составе Владивостокского гарнизона с 5 апреля. В майском параде примут участие около полутора тысяч человек, включая батальонные и ротные коробки штаба ТОФ, соединений надводных кораблей и подводных лодок, морской авиации, береговых войск флота, воздушно-десантных войск.

«По главной площади города Владивостока 9 мая торжественно пройдут исторические роты, парадные роты ТОВВМУ имени адмирала С. О. Макарова, филиала Нахимовского военно-морского училища, МЧС, МВД, ФСИН и сводный батальон МГУ имени адмирала Невельского», - отметил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту, капитан 2-го ранга Владимир Матвеев.

Известно, что первая совместная тренировка парадных расчётов Владивостокского гарнизона и военной техники по улице Светланской пройдёт 28 апреля. Генеральная репетиция состоится 5 мая.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что приморская столица готовится к празднованию Дня Победы. Основные торжественные мероприятия пройдут с 5 по 9 мая. Завершится празднование Дня Победы красочным фейерверком. В этом году им можно будет полюбоваться в трёх точках – на центральной площади Владивостока, на острове Русском (в посёлке Подножье) и в посёлке Трудовое.