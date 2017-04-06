Приморцев пугают фонариком-"убийцей"

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Неизвестный рассылает сообщения про охотника на уток, который сам стал жертвой
|Фото: pixabay.com
Во Владивостоке и других населённых пунктах Приморского края идёт рассылка аудиосообщения, автор которого спекулирует на актуальной в связи со взрывом в Петербурге теме терроризма. Неизвестный использует мессенджер WhatsApp и социальные сети, а получившие тревожный сигнал в свою очередь шлют его дальше - своим друзьям и знакомым.
«Пацаны, всем привет. Короче, ситуация такая: знакомый с «Водоканала» – нормальный мужик - ездил на утку в район стариц за Бойцом Кузнецов (посёлок в Партизанском районе – прим. ред.). Вчера, находясь там на охоте, нашёл фонарик, поднял – фонарик взорвался. Человеку оторвало кисть руки, киши порвало. Хорошо, там народ был, его в больницу отвезли. Сейчас состояние крайне тяжёлое – собираются везти его на операцию во Влад», - говорит неизвестный рассказчик.
По его словам, фонарик был начинён болтами и гвоздями. Поэтому с помощью ненормативной лексики мужчина подчёркнул ненужность таких фонариков. Также призвал земляков быть осторожнее, не подбирать бесхозные предметы и предупредить всех, в том числе детей.
Корреспондент «Восток-Медиа» связался с оперативными службами и властями Партизанского района, где находится посёлок Боец Кузнецов. Они опровергли информацию о пострадавшем охотнике и взрывном устройстве. Также редакция направила запрос в пресс-службу управления МВД по Приморскому краю.
Получал. К фонарикам не ногой. Выкинул даже свой на всякий случай)))
А я свой положил начальнику в стол.
Сегодня звонили с неизвестного номера, не взяла. Вот теперь думаю, не этот ли умник названивал)))
А сегодня вот такие новости: Информацию о взрыве подтвердили РБК в пресс-службе Северо-Кавказского округа Росгвардии. В ведомстве уточнили, что источником взрыва было самодельное взрывное устройство (СВУ), замаскированное под фонарик. Подробнее на РБК: http://www. rbc. ru/society/06/04/2017/58e5da109a794711fba8aacb#xtor=AL-[internal_traffic]--[rss. rbc. ru]-[top_stories_brief_news]