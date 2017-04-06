Приморцев пугают фонариком-"убийцей"

Неизвестный рассылает сообщения про охотника на уток, который сам стал жертвой

Во Владивостоке и других населённых пунктах Приморского края идёт рассылка аудиосообщения, автор которого спекулирует на актуальной в связи со взрывом в Петербурге теме терроризма. Неизвестный использует мессенджер WhatsApp и социальные сети, а получившие тревожный сигнал в свою очередь шлют его дальше - своим друзьям и знакомым.

«Пацаны, всем привет. Короче, ситуация такая: знакомый с «Водоканала» – нормальный мужик - ездил на утку в район стариц за Бойцом Кузнецов (посёлок в Партизанском районе – прим. ред.). Вчера, находясь там на охоте, нашёл фонарик, поднял – фонарик взорвался. Человеку оторвало кисть руки, киши порвало. Хорошо, там народ был, его в больницу отвезли. Сейчас состояние крайне тяжёлое – собираются везти его на операцию во Влад», - говорит неизвестный рассказчик.

По его словам, фонарик был начинён болтами и гвоздями. Поэтому с помощью ненормативной лексики мужчина подчёркнул ненужность таких фонариков. Также призвал земляков быть осторожнее, не подбирать бесхозные предметы и предупредить всех, в том числе детей.

Корреспондент «Восток-Медиа» связался с оперативными службами и властями Партизанского района, где находится посёлок Боец Кузнецов. Они опровергли информацию о пострадавшем охотнике и взрывном устройстве. Также редакция направила запрос в пресс-службу управления МВД по Приморскому краю.