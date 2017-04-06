В новый океанариум завезли приморских рыб-лягушек

В Приморском океанариуме на острове Русском появились новые обитатели – рыбы-лягушки. Жители края выловили их недалеко от посёлка Ливадия, входящего в Находкинский городской округ, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу океанариума.

«Рыбы-лягушки не редкость для Приморья, но в России это не промысловый вид. То есть они могут лишь случайно попасть в сети. Новосёлы проходят карантин в научно-адаптационном корпусе. А в главном корпусе в экспозиции «Дальневосточные моря» эту компанию уже ждёт одна рыба-лягушка. Её аквариум - напротив водорослевого леса», - рассказал начальник отдела содержания гидробионтов дальневосточных морей Сергей Павлов.

По словам специалистов, у такой рыбы - довольно необычная внешность. Кожа напоминает бульдожью, вся в мягких складках, а поверхность её похожа на замшу или велюр.

Рыбы-лягушки способны заглатывать воду, значительно увеличиваясь в размерах. Когда рыба раздувается, то напоминает мяч с хвостиком. Благодаря специальной замыкающей мышце вода не выходит из рыбы, даже если на неё нажать. Рыба сама выпускает воду и принимает обычный облик. Специалисты океанариума говорят, что новые обитатели достаточно капризны в содержании и для них сейчас подбирают сбалансированный рацион.







