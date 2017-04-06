Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50553 Library:50630 in /var/www/vostokmedia.com/includes/regions.php on line 20
Неделя французского кино во Владивостоке пройдёт в середине апреля: РИА "Восток-Медиа"
Сегодня четверг, 06 апреля 2017 года, 18:10
Первый автобус № 8 в Хабаровске начнёт ходить раньше
Первый автобус № 8 в Хабаровске начнёт ходить раньше
"Дело Жанны Семенцовой" превратилось в ток-шоу о семейных проблемах
"Дело Жанны Семенцовой" превратилось в ток-шоу о семейных проблемах
Учёные назвали причины массового выброса камбалы во Владивостоке
Учёные назвали причины массового выброса камбалы во Владивостоке
Жители Приморья всё чаще отказываются от работы и секса
Жители Приморья всё чаще отказываются от работы и секса
На окраине Хабаровска пьяный водитель угодил под китайский самосвал
На окраине Хабаровска пьяный водитель угодил под китайский самосвал
Регионы:


Популярное
вчера, 20:32
Массовый выброс камбалы на берег случился во Владивостоке
вчера, 19:42
Сотрудник Уссурийской таможни подрался с мужчиной, проходившим досмотр
сегодня, 10:09
В Приморье сбежал заключённый с голубыми глазами
сегодня, 13:43
Приморцев пугают фонариком-"убийцей"
вчера, 18:56
В Приморье сегодня утонул дайвер
сегодня, 16:11
Жители Приморья всё чаще отказываются от работы и секса
сегодня, 07:01
На Приморье обрушатся весенние грозы и шквалистый ветер
вчера, 20:55
В Приморье судебный пристав притворялся дворником
сегодня, 14:58
Голубоглазый заключённый недалеко убежал от приморской колонии
сегодня, 08:29
Сегодня не будет света на 10 улицах Владивостока

Обсуждаемое
вчера, 20:32
18

Массовый выброс камбалы на берег случился во Владивостоке
вчера, 19:42
7

Сотрудник Уссурийской таможни подрался с мужчиной, проходившим досмотр
сегодня, 09:44
7

Галушка сообщил новость о въезде в свободный порт Владивосток
вчера, 20:55
5

В Приморье судебный пристав притворялся дворником
вчера, 18:17
4

Молодогвардейцы рассказали студентам о выборах без нарушений
сегодня, 10:04
4

"Единая Россия" запустила голосование в социальных сетях
сегодня, 13:43
4

Приморцев пугают фонариком-"убийцей"
сегодня, 16:11
3

Жители Приморья всё чаще отказываются от работы и секса
сегодня, 10:09
2

В Приморье сбежал заключённый с голубыми глазами
сегодня, 10:15
2

В Приморье объявлен месячник легализации трудовых отношений
Народный топ новостей

Гость
Родом из Хабаровска: стартап "Экзобайк" и прототип электровелосипеда 29.03.2017
Родом из Хабаровска: стартап "Экзобайк" и прототип электровелосипеда
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие

Актуально
В Приморье Общественная палата займётся самыми наболевшими проблемами 04.04.2017
В Приморье Общественная палата займётся самыми наболевшими проблемами
Дальневосточный МедиаСаммит-2017 подготовил пакеты участников 03.04.2017
Дальневосточный МедиаСаммит-2017 подготовил пакеты участников
"Деловые Линии" рекомендуют на рынке грузоперевозок 31.03.2017
"Деловые Линии" рекомендуют на рынке грузоперевозок


Опрос

Кому бы вы присвоили звание «Почётный гражданин Владивостока»?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 883



Система Orphus

Неделя французского кино во Владивостоке пройдёт в середине апреля

Неделя французского кино во Владивостоке пройдёт в середине апреля
7 из 9 фильмов являются номинантами или лауреатами престижных кинопремий
сегодня, 12:40
Культура | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: предоставлено организаторами

С 13 по 23 апреля в кинотеатре «Океан» вновь будут проходить сеансы традиционной Недели французского кино. Её курирует культурно-образовательная организация «Альянс Франсез-Владивосток» при поддержке Посольства Франции в России, Французского института и в партнёрстве с сетью кинотеатров «Иллюзион».

Как сообщают организаторы, программа 2017 года отличается изысканным подбором: семь фильмов из девяти являются участниками Каннского и Венецианского кинофестивалей, номинантами или обладателями престижных кинопремий «Оскар» и «Сезар».

Сеансы не повторяются – ежедневно будет идти новый фильм. Откроет Неделю фильм известного французского режиссёра Брюно Подалидеса «На плаву». Это лёгкое повествование о духе авантюризма, который толкает главного героя на перемены в жизни и байдарочное путешествие по реке за новыми впечатлениями. На пути его ждёт судьбоносная встреча, которая уж точно изменит жизнь любителя приключений.

Любителям жанра фэнтези адресованы фильмы «У Венсана нет панциря» и «Люди-птицы». Первый из них - история французского Ихтиандра, который на суше превращается в обыкновенного юношу, но по-настоящему сильным остаётся лишь в воде.  Действие фильма «Люди-птицы» начинается в парижском аэропорту, и его герои сталкиваются со сверхъестественными явлениями, что не проходит бесследно.

Непременно в программе будет и французская комедия – это фильм Себастьена Бетбедера «2 осени, 3 зимы». В центре сюжета – три романтика из французской столицы: 33-летний Арман, его девушка и его приятель. Их монологи – искренние рассказы о том, как непросто на четвёртом десятке лет начать свою жизнь с чистого листа.

Приключенческая драма «Красивая жизнь» режиссёра Жана Денизо  расскажет зрителям о противостоянии полиции и двух братьев, скрывающихся в лесу в течение многих лет.

Великолепный и добрый фильм о дружбе мальчика и собаки «Белль и Себастьян» снят на основе нескольких повестей французской писательницы и актрисы Сесиль Обри. На главную роль Себастьяна претендовали 2400 мальчиков. Двенадцать финалистов отправились вместе с режиссёром в горный район Веркор на юге Франции, где каждый из них мог попробовать себя в роли каюра собачьей упряжки. Там и был сделан окончательный выбор. Несмотря на дополнительные затраты, режиссёр Николя Ванье настоял, чтобы съёмки фильма проходили в три времени года: летом, осенью и зимой.

Любовь зрителей завоевала драма «Фиделио, или Одиссея Алис», рассказывающая о современных взаимоотношениях между мужчиной и женщиной, где все поставлено с ног на голову. Главную мужскую роль в фильме исполнил знаменитый французский актёр Мельвиль Пупо, известный по ролям в фильмах Франсуа Озона и Ксавье Долана.

Эмоциональный фильм «Наследники» основан на реальных событиях, фиксирует процесс поиска, изменения идей и взглядов молодёжи и взаимодействия школьников разной национальности и вероисповедания в современной Франции.

Закроет фестиваль фильм классика французского кино, Филиппа де Брока, «Человек из Рио», со знаменитыми Жан-Полем Бельмондо и Франсуазой Дорлеак, старшей сестрой Катрин Денёв. Киновед Андрей Плахов писал: «Нестандартная красота Дорлеак — острый профиль, разлетающиеся по плечам или небрежно собранные в копну каштановые волосы — будет признана таким же эталоном современности, как «узаконенное уродство» Бельмондо: оба лица, появившиеся вместе в фильме «Человек из Рио», стали эмблемами «новой волны» и 60-х годов в целом».

Все фильмы демонстрируются на французском языке с русскими субтитрами.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru