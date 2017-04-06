Судмедэксперты назвали причину смерти приморского школьника

Сегодня, 6 апреля, появилась новая информация о происшествии в одной из школ города Артёма. Как уже сообщало РИА «Восток-Медиа», в среду во время пробежки там потерял сознание и умер 9-летний мальчик. Эксперты провели вскрытие и поделились своими выводами.

По данным следственного управления СК РФ по Приморскому краю, продолжается расследование уголовного дела по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). «В настоящее время по результатам медицинского исследования предварительно установлено, что смерть наступила в результате механической асфиксии (удушья) от закрытия дыхательных путей рвотными массами», - рассказала журналистам старший помощник руководителя следственного управления, подполковник юстиции Аврора Римская.

Она добавила - мальчик умер, несмотря на то, что ему оказали медицинскую помощь.