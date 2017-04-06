"Единая Россия" запустила голосование в социальных сетях

Жители Приморского края смогут высказать своё мнение по поводу актуальных тем, заявленных на партийные дебаты во Владивостоке. Региональное отделение «Единой России» запустило голосование в соцсетях. Принять в нём участие можно на страничках ПРО партии в социальных сетях ВКонтакте и Facebook.

Первые дебаты стартуют во Владивостоке 8 апреля. Региональный оргкомитет планирует в постоянном режиме отслеживать результаты пользовательского голосования и с их учётом определять темы для предстоящих дебат-площадок. Последние дебаты состоятся 21 мая – за неделю до единого дня предварительного голосования.

«Нам важно знать, какие темы жители региона считают приоритетными. Голосование по отбору кандидатов в депутаты думы города Владивостока будет открытым. Соответственно, люди, которым предстоит отдать свой голос за кандидатов, должны сформировать своё отношение к ним. Участие в дебатах даст избирателям эту возможность: оценить, насколько человек ориентируется в той или иной проблеме, что предлагает сделать для её решения», – объяснил секретарь Приморского регионального отделения «Единой России» Валентин Шуматов.

«Единая Россия» – единственная партия в стране, которая проводит предварительное голосование, и она заинтересована в том, чтобы партийная процедура по отбору кандидатов на выборы проходила максимально открыто и конкурентно. По словам Шуматова, проведение праймериз при соблюдении таких условий обеспечит партии качественный отбор кандидатов, которых выдвинут на выборы в думу Владивостока.

Приём заявок для кандидатов на участие в предварительном голосовании «Единой России» пройдёт до 27 апреля включительно. Полный перечень документов представлен на сайте pg.er.ru. Единый день предварительного голосования «Единой России» состоится 28 мая.