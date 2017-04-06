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"Единая Россия" запустила голосование в социальных сетях

"Единая Россия" запустила голосование в социальных сетях
Темы дебатов в Приморье определят по пожеланиям избирателей
сегодня, 10:04
Политика | Приморский край
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Фото: primorsk.er.ru

Жители Приморского края смогут высказать своё мнение по поводу актуальных тем, заявленных на партийные дебаты во Владивостоке. Региональное отделение «Единой России» запустило голосование в соцсетях. Принять в нём участие можно на страничках ПРО партии в социальных сетях ВКонтакте и Facebook.

Первые дебаты стартуют во Владивостоке 8 апреля. Региональный оргкомитет планирует в постоянном режиме отслеживать результаты пользовательского голосования и с их учётом определять темы для предстоящих дебат-площадок. Последние дебаты состоятся 21 мая – за неделю до единого дня предварительного голосования.

«Нам важно знать, какие темы жители региона считают приоритетными. Голосование по отбору кандидатов в депутаты думы города Владивостока будет открытым. Соответственно, люди, которым предстоит отдать свой голос за кандидатов, должны сформировать своё отношение к ним. Участие в дебатах даст избирателям эту возможность: оценить, насколько человек ориентируется в той или иной проблеме, что предлагает сделать для её решения», – объяснил секретарь Приморского регионального отделения «Единой России» Валентин Шуматов.

«Единая Россия» – единственная партия в стране, которая проводит предварительное голосование, и она заинтересована в том, чтобы партийная процедура по отбору кандидатов на выборы проходила максимально открыто и конкурентно. По словам Шуматова, проведение праймериз при соблюдении таких условий обеспечит партии качественный отбор кандидатов, которых выдвинут на выборы в думу Владивостока.

Приём заявок для кандидатов на участие в предварительном голосовании «Единой России» пройдёт до 27 апреля включительно. Полный перечень документов представлен на сайте pg.er.ru. Единый день предварительного голосования «Единой России» состоится 28 мая.

 
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Комментарии
  • Виктор  (сегодня, 11:02 )

    Единая Россия - партия воров и жуликов!!!

  • сергей  (сегодня, 12:51 )

    так у власти стоит тот чувак --- которого заслуживает народ -------------------- как на выборы сходить -- да ну это же идти надо, да все уже решено и т. д(отмазки своей лени или тупости) ------------------------ а как плакаться или обсуждать высокопоставленное быдло ------ так нас хлебом не корми

  • 1111111111111111  (полчаса назад)

    Голосуй не голосуй все равно получишь х-й . Пока в избиркоме сидят купленные люди ничего голосованием не изменить. Главное как посчитают , а не как и за кого проголосуют ---это сказал путин.

  • Славик  (сегодня, 11:58 )

    Наверное, кто-то там есть. . .



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