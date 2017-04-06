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В Приморье предлагают строить жильё для молодых специалистов

В Приморье предлагают строить жильё для молодых специалистов
Такое предложение прозвучало в Палате молодых законодателей при ЗС ПК
сегодня, 09:51
Политика | Приморский край
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Фото: ЗС ПК

На площадке Законодательного собрания края накануне собрались члены Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и молодые депутаты из субъектов Дальневосточного федерального округа, депутаты регионального Заксобрания и муниципального уровня.

Своих «подопечных» приветствовала Зоя Пойманова, куратор Палаты молодых законодателей при Совете Федерации, которая также прилетела во Владивосток для участия в региональной молодёжной парламентской ассамблее. Её представили как «маму всех молодых депутатов России». Именно благодаря её поддержке, профессионализму, активной позиции молодёжная структура, получившая своё начало на федеральном уровне, успешно развивается в регионах. Зоя Пойманова отметила реальные результаты работы на местном уровне, поддержку Совета краевым Законодательным собранием и лично его председателем Александром Роликом. Встреча с депутатским корпусом, в которой приняли участие Александр Ролик, Сергей Кузьменко, Игорь Чемерис, Джони Авдои, Андрей Андрейченко, Евгений Костюков, Артавазд Оганесян, состоялась перед началом заседания.


 

«Мы сегодня как представители власти должны формировать совершенно новую повестку для общения с такой большой социальной группой, которую представляет молодёжь. Это должны быть совершенно новые формы и методы общения, которые понимают и принимают они, – отметил председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан, координатор молодёжной парламентской ассамблеи Игорь Чемерис в своём обращении к Совету. – Мы должны учитывать те вызовы и требования времени, которые сегодня есть, переформатировать свою работу и вовлекать молодёжь в этот процесс для совместной деятельности. Для этого необходим совместный диалог. Такую работу мы начали. Ещё в 2015 году создали парламентскую ассамблею. Это очень серьёзный пласт деятельности, в которую должны быть вовлечены различные представители молодёжи. Должно быть создано здоровое ядро, которое станет генерировать идеи, общаться с разными группами молодёжи. Благодаря сегодняшнему форуму мы можем сказать: мы хотим работать, мы открыты для общения».


 

В повестке встречи молодые парламентарии заслушали отчёты о работе трёх профильных комитетов Совета в сфере инвестиционной, бюджетной, социальной политики, жилищно-коммунального хозяйства. Депутаты принимали участие в решении таких вопросов, как реализация законов о свободном порте Владивосток, территориях опережающего развития, поддержка малого и среднего предпринимательства, программа капитального ремонта многоквартирных домов, социальная поддержка граждан, бесплатное питание учащихся младших классов.

Особое внимание уделили льготному ипотечному кредитованию для молодых семей, врачей, учителей. Александр Костенко, председатель комитета по экономической политике и собственности краевого парламента, обратился к молодым коллегам с предложением продолжить работу над отдельной программой для данных категорий. Есть инициатива строить жильё для молодых специалистов в рамках специальной программы на уровне региона. И здесь пригодится опыт, которым готовы поделиться молодые депутаты из других субъектов.

Депутат Законодательного собрания Джони Авдои рассказал о проекте «Дети Приморья», который он курирует. В числе добровольных обязательств, которые взяли на себя краевые парламентарии, – шефство над детскими домами Арсеньева и Спасска-Дальнего, благотворительные акции, работа по поддержке детства в рамках госпрограмм.

На заседании Совета делегаты переизбрали в связи с истечением срока полномочий председателя и заместителя. В итоге Зарина Фардзинова продолжит возглавлять Совет, Анастасия Янишевская снова переизбрана заместителем.

Зарина Фардзинова, председатель Совета молодых депутатов Приморского края, отметила: «Сегодня в Совет молодых депутатов Приморья входит 46 человек. Мы действительно стали одной большой командой. Имеем на каждой территории края свой ресурс, который можно задействовать в решении актуальных вопросов практически по всем направлениям. Хочу отметить тот ряд законодательных инициатив, которые мы вносили в Законодательное собрание Приморского края. Старшие коллеги откликнулись и приняли по части из них решения, внесли изменения в действующее законодательство. Речь идёт о краевом законе «О наградах», «О тишине и покое», социальной поддержке».


 

 

Виктор Конопацкий, председатель Палаты молодых законодателей при Совете Федерации, обращаясь к коллегам, отметил возрастающие возможности федеральной и региональных депутатских объединений. Советы созданы уже в 45 субъектах, в их рядах представители молодёжи с активной гражданской позицией.

«Молодые люди, приходя в политику, сталкиваются с проблемами всего спектра, от ЖКХ до образования, здравоохранения и так далее. С молодёжью нужно разговаривать не только о проблемах нового поколения. Зациклившись только на своих проблемах, она не разделяет проблемы общества. Молодёжь должна включаться в обсуждение проблем местного самоуправления, благоустройства, социальной поддержки, всего, что они видят в жизни, – уверен Виктор Конопацкий. – В этом году четверо депутатов из нашей структуры избраны в Государственную думу, один – членом Совета Федерации. Это намного усилило работу». 


 

 

 

 

 
 
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Комментарии
  • сергей  (сегодня, 13:04 )

    а чем эти "специалисты" лучше остальных -------------- поработают, заработают на квартиру ---- мало платят ------ работай больше (48 часов в сутки) или меняй работу ------------ опыта нет --- какой он специалист? за какой такой ему хатку



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