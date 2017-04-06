Сегодня не будет света на 10 улицах Владивостока

С 9 часов утра во Владивостоке начнутся традиционные для будней отключения электроэнергии. В списке на сайте муниципального «Владивостокского предприятия электрических сетей» указаны дома на 10 улицах: Верхнепортовая, 7, 9, 9а, 11, 25, 25в, 27, 27а, 29, 29а, 46; Коралловая, 2а, 3, 6, 7, 10 – 15, 17, 18, 19, 22, 24, 26; проспект Красного Знамени, 57; Курильская (посёлок Трудовое), 5, 17, 19, 23, 25; Нерчинская, 10а; Тигровая, 16, 18, 19, 20а, 26; Уборевича, 38; Уткинская, 21, 40; Шевченко, 21в, 21е, 23, 25, 29, 31, 31а, 31д, 33а, 35, 35а, 37, 37г, 38, 38а, 39, 39-б, 39в, 39г, 40 – 44, 46, 48, 50, 54, 68, 70. Отключения будут варьироваться от двух до восьми часов и продлятся максимум до 17:00.

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