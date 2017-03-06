Дерзкое ограбление ювелирного во Владивостоке попало на камеру

Ранним утром в понедельник в приморской столице произошло ограбление ювелирного магазина, расположенного в центре. Нападавшим понадобилось всего несколько минут, чтобы попасть внутрь и похитить драгоценности.

Как выяснил корреспондент РИА "Восток-Медиа", ограбление произошло в 4 часа утра в магазине, расположенном на Светланской. Согласно видеозаписи, имеющейся в распоряжении редакции, нападавших было четверо. По предварительной информации, преступники передвигались на автомобиле, похожем на Subaru Forester. По всей вероятности, подозреваемые заранее тщательно подготовились к налёту. Действовали мужчины быстро, уверенно и слаженно, не забыв при этом о конспирации. Воры оделись во всё чёрное и скрыли свои лица масками и кепками. Налётчики ловко взломали входную дверь, после чего разбили витрину и, не теряя времени, загрузили драгоценности вместе с подложками в заготовленные пакеты. Судя по хронометражу на видео, все действия заняли чуть больше минуты.

Специалистам предстоит установить сумму материального ущерба, причинённого ювелирному магазину. По факту происшествия назначена проверка.



